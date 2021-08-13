Черноморский мезоциклон обрушился на Анапу, Новороссийск, Темрюк, Ейск и Славянск-на-Кубани

13 августа из-за сильных дождей пострадали пять муниципалитетов Кубани

Напомним, из-за черноморского мезоциклона на Кубани действует штормовое предупреждение. Синоптики пообещали очень сильные дожди, смерчи над морем и ветер. Так, например, в Крымском районе ночью звучали сирены, а глава муниципалитета попросил жителей быть готовыми к эвакуации. Из-за сильных осадков в ночь на 13 августа подтопило Анапу, Новороссийск, Ейск, Темрюк и Славянск-на-Кубани.

Глава Ейска Виктор Ляхов сообщил в инстаграме, что за два часа в городе выпало до 21 мм осадков. Ночью подтопило 34 приусадебных участка, в шесть частных домов зашла вода. Кроме того, подтоплены оказались подвальные этажи в девяти многоэтажках. Затопило два участка дороги. В районе ввели режим повышенной готовности. К 6:00 вода сошла и все жители вернулись в свои дома. Эвакуация населения не проводилась. В Анапе за 11 часов выпало 95 мм осадков. Были подтоплены 15 приусадебных участков, подвалы трех многоэтажках. Эвакуация не потребовалась. Позже в пресс-службе города уточнили, что за ночь в Анапе выпала трехмесячная норма осадков — 109 мм. Больше всего пострадали улицы Северная, Ленинградская, Садовая, Пионерский проспект, а также низинные участки поселков Виноградного и Уташа. На курорте ввели сначала режим повышенной готовности, а после, из-за ухудшения погоды, — режим ЧС. Жителям и гостям Анапы категорически запретили купаться в море и во всех водоемах. На совещании в мэрии начальник управления по ГО и защите населения Сергей Семерков доложил, что воду откачали из 37 дворов и детсадов № 12 и 16. Во второй половине дня 13 августа в Анапе возможен новый залповый выброс осадков — до 50 мм.

Кроме того, в Анапе перекрыли участок федеральной дороги Новороссийск — Керчь от 65 км до 65 км + 300 м. Объехать участок можно через поселок Виноградный. В Новороссийске ночью подтопило пять дворов, в один частный дом зашла вода. Глава города Игорь Дяченко сообщил в инстаграме, что в городе выпало 52 мм осадков. В ближайшие сутки в Новороссийске ожидаются сильные дожди, выпадет двухмесячная норма осадков, ветер усилится до 30 м/с, возможны смерчи. Выходить на набережную и купаться в море не рекомендуется. Водителей попросили быть внимательными и осторожными на дорогах. Так, за эти сутки в Новороссийске произошло 20 ДТП. С 9:00 на территории города действует режим ЧС. Зона ЧС — село Южная Озереевка. Жителей Новороссийска, проживающих в низменных районах и в районах, подверженных подтоплениям, попросили принять все необходимые меры по минимизации последствий разгула стихии.

В Темрюке из-за непогоды ввели режим ЧС. Там менее чем за сутки выпало 175 мм осадков. Подтопило около 800 домовладений. На наиболее пострадавших улицах работает водооткачивающая техника. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, организованы пункты временного размещения. Объекты электро- и газоснабжения работают в штатном режиме. В ближайшие сутки в районе ожидаются обильные дожди.