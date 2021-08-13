Прорыв дамбы, подтопленные дома и размытые трассы. Что сейчас происходит на Кубани
По Краснодарскому краю продолжает движение черноморский мезоциклон. Юга.ру собрали последнюю информацию по непогоде за 13 августа
Юга.ру писали, что на Кубань обрушился черноморский мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило Анапу, Новороссийск, Ейск, Темрюк и Славянск-на-Кубани. Для проезда закрыты два участка федеральной трассы А290 Новороссийск — Керчь. В Краснодаре также ухудшилась погода и начался сильный ветер, — в центре города упало дерево на проезжую часть. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. Режим ЧС ввели в 6 муниципалитетах края.
13 августа блогер Андрей Маковозов сообщил о прорыве дамбы на прудах в поселке Пятихатки под Анапой. На видео, снятом мужчиной видно, что вода зашла на трассу и смыла машины. По словам Маковозова, люди успели спастись.
Телеграм-канал «Анапское Черноморье» опубликовал сообщение от подписчиков из поселка Уташа. Местные жители рассказывают, что не справляются своими силами с водой, но не могут дозвониться до экстренных служб. На видео из поселка видно, что дом наполовину находится в воде.
В ГУ МЧС по краю сообщили о подтоплении детского лагеря в станице Голубицкой Темрюкского района. Сейчас решается вопрос о перевозке детей в безопасное место, для этого подготовили 5 автобусов.
Эвакуация населения в Темрюкском районе не проводилась, на базе средней школы Темрюка размещено 8 человек (в том числе трое детей).
По состоянию на 17.00 в 2 муниципальных образованиях подтоплено 31 частное домовладение, 336 придомовых территорий и 2 социально-значимых объекта. Спасатели подготовили 76 пунктов временного размещения с вместимостью более 18 тысяч мест.
Над ликвидацией последствий непогоды работают 823 человека, 239 спецмашины и 3 плавсредства.
В Сочи закрыли для купания пляжи. В море зафиксирован шторм в 4 балла, сообщили в пресс-службе курорта. Режим ЧС из-за непогоды ввели еще и Ейском районе.
Госавтоинспекция сообщила об ограничении движения на участке федеральной автодороги Новороссийск — Керчь в районе от 53 км до 56 км от посёлка Цибанобалка до хутора Воскресенского под Анапой. Из-за осадков размылась проезжая часть. Легковой транспорт направляют через поселок Витязево и Анапу, а грузовой через станицу Гостагаевскую. Также ограничение движение на выходе из посёлка Витязево 58 км +300 м.
Водителей призывают воздержаться от поездок в этом направлении.