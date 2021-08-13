По Краснодарскому краю продолжает движение черноморский мезоциклон. Юга.ру собрали последнюю информацию по непогоде за 13 августа

Юга.ру писали, что на Кубань обрушился черноморский мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило Анапу, Новороссийск, Ейск, Темрюк и Славянск-на-Кубани. Для проезда закрыты два участка федеральной трассы А290 Новороссийск — Керчь. В Краснодаре также ухудшилась погода и начался сильный ветер, — в центре города упало дерево на проезжую часть. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. Режим ЧС ввели в 6 муниципалитетах края. 13 августа блогер Андрей Маковозов сообщил о прорыве дамбы на прудах в поселке Пятихатки под Анапой. На видео, снятом мужчиной видно, что вода зашла на трассу и смыла машины. По словам Маковозова, люди успели спастись.

Телеграм-канал «Анапское Черноморье» опубликовал сообщение от подписчиков из поселка Уташа. Местные жители рассказывают, что не справляются своими силами с водой, но не могут дозвониться до экстренных служб. На видео из поселка видно, что дом наполовину находится в воде.

В ГУ МЧС по краю сообщили о подтоплении детского лагеря в станице Голубицкой Темрюкского района. Сейчас решается вопрос о перевозке детей в безопасное место, для этого подготовили 5 автобусов. Эвакуация населения в Темрюкском районе не проводилась, на базе средней школы Темрюка размещено 8 человек (в том числе трое детей).

По состоянию на 17.00 в 2 муниципальных образованиях подтоплено 31 частное домовладение, 336 придомовых территорий и 2 социально-значимых объекта. Спасатели подготовили 76 пунктов временного размещения с вместимостью более 18 тысяч мест. Над ликвидацией последствий непогоды работают 823 человека, 239 спецмашины и 3 плавсредства. В Сочи закрыли для купания пляжи. В море зафиксирован шторм в 4 балла, сообщили в пресс-службе курорта. Режим ЧС из-за непогоды ввели еще и Ейском районе.