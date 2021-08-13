Часть федеральной трассы Новороссийск — Керчь закрыли из-за ливней

В Анапе и Темрюке 13 августа закрыли для проезда участок федеральной трассы А-290

В Анапе за ночь выпала трехмесячная норма осадков. В результате подтоплений закрыли участок федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь (от 65 км до 65 км + 300 м). Объехать участок водители могут через поселок Виноградный. Движение на дороге регулируют автоинспекторы.

Напомним, до 14 августа на Кубани будут идти сильные ливни из-за мезоциклона . В ночь на 13 августа подтопило пять муниципалитетов края. Жителей Крымского района попросили быть готовыми к эвакуации .

В Темрюкском районе вблизи Ахтанизовского лимана на трассу зашло около 20 см воды. На участке от 100 до 102 км дежурят автоинспекторы. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по краю, движение на федеральной автодороге А-290 ограничено между поселками Солёный и Сенной.

Обновление. С 13:15 закрыт для проезда участок федеральной трассы Новороссийск — Керчь с 91 км + 900м до 92 км + 600 м. Там возникла аварийная ситуация из-за перелива воды с глиной. Инспекторы ДПС направляют транспорт в объезд через станицу Старотитаровскую.

Также в поселке Сенном зашла вода на участок дороги Сенной — Тамань (в районе 1 км + 100 м — 1 км + 500 м). Там на улице Мира произошел подъем воды на 25-30 см.

Как сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УГИБДД по краю, участки, подверженные подтоплению, контролируют инспекторы дорожно-патрульной службы. Для устранения последствий непогоды информацию передают коммунальным службам.