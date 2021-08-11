На строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре дадут еще денег, чтобы достроить его в 2023 году

Правительство выделит еще 300 млн рублей на строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре

Напомним, строительство нового Яблоновского моста стартовало в июле 2020 года, — тогда специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки.

Первый этап работ закончили в январе 2021-го. Мост планировали построить к 2025 году, но власти региона попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс и открыть мост в 2024 году. В марте 2021-го на строительство Яблоновского моста регион получил еще 2 млрд рублей.

29 июля край посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Региональные власти попросили еще денег, чтобы сдать объект в 2023 году.