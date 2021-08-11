На строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре дадут еще денег, чтобы достроить его в 2023 году

Краснодарский край, Вся Россия

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Правительство выделит еще 300 млн рублей на строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре

Напомним, строительство нового Яблоновского моста стартовало в июле 2020 года, — тогда специалисты начали перекладывать коммуникации для стройки.

Первый этап работ закончили в январе 2021-го. Мост планировали построить к 2025 году, но власти региона попросили правительство выделить дополнительные средства, чтобы ускорить процесс и открыть мост в 2024 году. В марте 2021-го на строительство Яблоновского моста регион получил еще 2 млрд рублей.

29 июля край посетил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Региональные власти попросили еще денег, чтобы сдать объект в 2023 году.

11 августа пресс-служба краевой администрации сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустил подписал распоряжение о выделении еще 300 млн рублей на возведение моста.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что дополнительные средства из госбюджета позволят завершить работы в 2023 году.

Сейчас специалисты возвели пять из семи опор, монтируют металлоконструкции пролетного строения. В 2021 году планируется завершить установку всех опор, изготовить 6 тыс. 50 тонн металлоконструкций и смонтировать половину из них.

Старый Яблоновский мост построили в 1954 году. В 2019 году объект признали аварийным и запретили движение по нему грузовых автомобилей и автобусов.
Новый мост строят в 20 метрах от старого, он является продолжением улицы Захарова, имеет четыре полосы, велодорожку и тротуар. Длина объекта — 400 метров.

Вениамин Кондратьев Деньги Краснодар Михаил Мишустин Правительство Строительство Яблоновский мост

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На строительство нового Яблоновского моста в Краснодаре дадут еще денег, чтобы достроить его в 2023 году
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