В Краснодаре появилась правильная велодорожка, над которой работали местные урбанисты

2 августа краснодарские урбанисты рассказали про первую полноценную велодорогу в городе, которая должна стать частью велосипедной сети на 35 км

Напомним, капитальный ремонт улицы Северной начался в Краснодаре в мае. Помимо ремонта проезжей части и замены тротуарной плитки, власти анонсировали создание велодорожки шириной 1,2 метра. 2 августа в телеграм-канале «Городских проектов» рассказали о появлении «первой полноценной» велодороги в Краснодаре. Она идет по обеим сторонам улицы Северной от Тургенева до Фрунзе и подразумевает движение в одну сторону.

Новая велодорога — совместный проект департамента транспорта Краснодара и местных урбанистов Константина Трудика из «Городских проектов» и Мирослава Вальковича из «Городских Решений». 3 августа Юга.ру связались с Константином Трудиком и обсудили проект. Урбанист рассказал, что работа над велодорогой еще не закончена, необходимо нанести разметки, провести озеленение и доработать мелкие детали. Точные сроки полноценного открытия дорожки еще неизвестны.

«Я работаю над велодорожками с департаментом транспорта с 2013 года и большая часть дорог в городе была создана с моим участием. Мы шли к этой велодороге вместе долгие годы и это наша совместная победа. Теперь мы наконец хотя бы примерно сделали то, что хотели. Работы еще много, но мы можем порадоваться, что учимся делать нормальные велодороги», — сказал Трудик.

Авторы проекта выделили удачные части проекта, например, полноценные пересечения. Теперь велосипедисты будут иметь приоритет перед поворачивающим автомобилем. Также понизили бордюры в ноль, чтобы велодорога стала не только безопасной, но и комфортной. Благодаря разведению потоков велосипедисты не будут никому мешать.

Эта дорога — пилотный проект и часть велосипедной сети, которая должна связать район Красной площади, ФМР, ЮМР и центр города. Планируется, что общая протяженность велодорожек будет больше 35 км. На следующем этапе велодорогу должны продлить до улицы Красной и начать строительство дорожки по улице Тургенева от Стахановской до Северной.