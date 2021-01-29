В Краснодаре в 2021 году собираются сделать велодорожку на улице Северной

Краснодарский край

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29 января в департаменте транспорта Краснодара прошел круглый стол, на котором обсудили создание велодорожек в городе

В обсуждении приняли участие сотрудники департамента транспорта, депутаты гордумы Краснодара Алексей Бердников и Игорь Азаров, а также общественники.

Так, на встрече сообщили, что в 2021 году велодорожку хотят создать в обоих направлениях на участке улицы Северной от Тургенева до Фрунзе. Ее протяженность составит около 800 метров в одну сторону. Кроме того, участники мероприятия обсудили перспективу создания еще пяти дорожек для велосипедистов в разных районах города общей протяженностью более 33 км.

Дорожки предлагается сделать на следующих участках:

  • улица Тургенева (5,2 км);
  • улицы Атарбекова, Ковалева, Герцена (5,5 км);
  • улицы Стахановской, Новаторов и Дзержинского (5,1 км);
  • улицы Тургенева и Яна Полуяна (4,7 км);
  • улицы Кубанская Набережная, Оранжерейная, Красина, Постовая и Октябрьская (6,8 км);
  • улица Кожевенная, Каляева, Минская, Проспект Чекистов (6,4 км).

Как утверждают в мэрии, сейчас в краевой столице есть 10 веломаршрутов общей протяженностью 27,5 км.

Отметим, что в городе не впервые обсуждают необходимость развития системы велодорожек. В 2019 году их предложили включить в генплан. Осенью 2020 года власти заявили, что планируют к 2034 году сделать более 100 км дорожек для велосипедистов. 

Благоустройство Велоспорт Дороги Инфраструктура Краснодар Транспорт

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