В Краснодаре начали ремонтировать улицу Северную

Краснодарский край

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В Краснодаре 26 мая начался капитальный ремонт улицы Северной

В Краснодаре 26 мая начался капитальный ремонт улицы Северной. Работы ведут на участке длиной 860 метров от Тургенева до Аэродромной. Там отремонтируют проезжую часть и заменят тротуарную плитку. После ремонта там появится выделенная полоса для велосипедистов. Для них отведут 1,2 метра дороги от улицы Тургенева до Фрунзе с одной стороны, и от Аэродромной до Тургенева — с другой. Ремонт планируют завершить до конца июля, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Отметим, после того, как на улице Северной начался ремонт, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 19:30 на участке улицы Тургенева в направлении набережной образовалась пробка в 9 баллов. 

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Включить велодорожки в генплан Краснодара предложили в 2019 году. Спуст год городские власти заявили, что всю сеть планируют сделать к 2040 году. В конце января власти краевой столицы объявили, что в городе создадут велодорожку в обоих направлениях на участке улицы Северной от Тургенева до Фрунзе. Тогда же обсудили перспективу создания еще пяти дорожек для велосипедистов в городе.

Сейчас в Краснодаре есть 10 велосипедных маршрутов протяженностью 27,5 км. В будущем появится ещё 35 новых участков на 75 км улиц, отметили в мэрии.

Напомним, что в Краснодаре идёт ремонт на улице Благоева и Энгельса. А также недавно после строительных работ открыли улицу Чапаева. По её нечетной стороне улицы появилась велодорожка. Ширина проезжей части — 4,2 метра.

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В Краснодаре начали ремонтировать улицу Северную
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