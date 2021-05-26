В Краснодаре начали ремонтировать улицу Северную

В Краснодаре 26 мая начался капитальный ремонт улицы Северной. Работы ведут на участке длиной 860 метров от Тургенева до Аэродромной. Там отремонтируют проезжую часть и заменят тротуарную плитку. После ремонта там появится выделенная полоса для велосипедистов. Для них отведут 1,2 метра дороги от улицы Тургенева до Фрунзе с одной стороны, и от Аэродромной до Тургенева — с другой. Ремонт планируют завершить до конца июля, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Отметим, после того, как на улице Северной начался ремонт, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», в 19:30 на участке улицы Тургенева в направлении набережной образовалась пробка в 9 баллов.