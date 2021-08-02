Мэр Краснодара поручил спасти засыхающие липы, которые пересадили с улицы Московской

2 августа глава Краснодара Евгений Первышов поручил проверить состояние деревьев, которые пересадили с улицы Московской, и постараться их спасти

Напомним, 674 липы пересадили в конце 2020 года с улицы Московской в другие районы города из-за строительства трамвайной ветки. 30 июля в соцсетях краснодарцы выложили фото засыхающих деревьев на территории школ № 83 и 84 в Комсомольском микрорайоне.

На еженедельном совещании в городской администрации 2 августа глава Краснодара Евгений Первышов обсудил судьбу деревьев. Он рассказал, что часть лип решили пересадить на территорию школ по просьбе руководства учреждений.

Первышов отметил, что старт был хороший и деревья прижились. Он предположил, что деревья засыхают из-за жары и отсутствия должного ухода за ними. Мэр попросил подключиться к решению этого вопроса глав городских округов.

«Во дворах школ № 66, 84, 82, 83, 52 потеряем деревья. Будет очень жалко, потому что возраст у них уже достаточно приличный, и я считаю, еще есть возможность эти деревья спасти. Департамент городского хозяйства и ТЭК, выйдете на место, посмотрите. Может, требуются какие-то еще внести удобрения, чтобы мы эти деревья спасли. Сейчас потерять их ни в коем случае нам нельзя», — сказал Первышов.