Власти Краснодара пообещали заменить погибшие деревья в сквере Льва Толстого и высадить еще больше новых
В мэрии Краснодара 26 июля рассказали, почему засохли деревья в сквере Льва Толстого
Напомним, сквер Льва Толстого в Славянском микрорайоне Краснодара начали приводить в порядок в марте. Его обещали благоустроить к августу. В июле выяснилось, что многие деревья в сквере засохли. Тогда мэр города Евгений Первышов поручил провести служебную проверку.
О результатах проверки 26 июля доложил замглавы города Андрей Дорошев. Выяснилось, что замена погибших деревьев была предусмотрена планировкой территории. Он рассказал, что ранее были получены порубочные билеты на некоторые насаждения, но работы не выполнили.
Все испорченные деревья заменят в рамках контракта по спилу и замене зеленых насаждений. Так, подрядчик получил билеты вырубку 104 деревьев, а в сквере высадят 180 новых деревьев, в том числе, в рамках компенсационного озеленения.
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Мэр Краснодара отметил необходимость более внимательно относиться к зеленым насаждениям:
«Раз вы провели служебное расследование, и получается, что при подготовке конкурсной документации на благоустройство сквера эти насаждения были учтены в части их замены, надо смотреть, чтобы компенсационное озеленение кратно превышало существующие деревья».
Отметим, что о ситуации с деревьями в сквере Льва Толстого еще в апреле сообщал краснодарский арборист (специалист по обслуживанию деревьев) Александр Корягин. Он писал в соцсетях, что строительные бригады повредили корни и проехали тяжелой техникой по корнеобразному слою почвы. По мнению специалиста, в течение первых двух лет погибнет половина из этих деревьев, остальные 90% — в течение пяти лет.