Власти Краснодара пообещали заменить погибшие деревья в сквере Льва Толстого и высадить еще больше новых

В мэрии Краснодара 26 июля рассказали, почему засохли деревья в сквере Льва Толстого

Напомним, сквер Льва Толстого в Славянском микрорайоне Краснодара начали приводить в порядок в марте. Его обещали благоустроить к августу. В июле выяснилось, что многие деревья в сквере засохли. Тогда мэр города Евгений Первышов поручил провести служебную проверку.

О результатах проверки 26 июля доложил замглавы города Андрей Дорошев. Выяснилось, что замена погибших деревьев была предусмотрена планировкой территории. Он рассказал, что ранее были получены порубочные билеты на некоторые насаждения, но работы не выполнили.

Все испорченные деревья заменят в рамках контракта по спилу и замене зеленых насаждений. Так, подрядчик получил билеты вырубку 104 деревьев, а в сквере высадят 180 новых деревьев, в том числе, в рамках компенсационного озеленения.