В сквере Славянского микрорайона Краснодара, который приводят в порядок, засохли деревья

Мэр Краснодара 12 июля поручил провести служебное расследование и выяснить, почему засохли деревья в сквере имени Льва Толстого

Напомним, в марте в Краснодаре начали приводить в порядок сквер имени Льва Толстого в Славянском микрорайоне. В конце мая пресс-служба городской администрации сообщила, что сквер благоустроят к концу августа.

На городской планерке в мэрии 12 июля глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что жители ему пожаловались на порчу зеленых насаждений в этом сквере. Мэр поручил провести служебное расследование. «Вопрос стоит так, что во время работ по благоустройству сквера была повреждена корневая система, и достаточно большое количество зеленых насаждений у нас засохло», — сообщил Первышов.

Читайте также: Краснодарцы попросили сохранить в Народном парке деревья и класть меньше плитки

Вице-мэр Краснодара Андрей Дорошев пообещал, что специалисты оперативно выедут и посмотрят, в чем причина гибели растений. Он также напомнил, что проект благоустройства сквера согласовывали с горожанами, а по нему ряд дорожек попадал на зеленые насаждения. «Мы стараемся максимально сохранить то, что есть. Но при этом у нас еще есть высадка взамен утраченных насаждений. Потому что при освоении территории все-таки приходится что-то убирать или заменять, потому что деревья растут зачастую хаотично», — рассказал Дорошев.

Отметим, что об уничтожении деревьев в сквере сообщал еще в середине апреля арборист (специалист по обслуживанию деревьев и по уходу за ними) из Краснодара Александр Корягин.