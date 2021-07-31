В Краснодаре засыхают липы, которые пересадили с улицы Московской в другие районы

Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов обещал сохранить каждое дерево. Он говорил, что для пересадки подрядчик выбрал уникальную технику, усовершенствовав зарубежные аналоги под конкретные требования.

Напомним, в конце октября 2020 года в Краснодаре из-за строительства трамвайной ветки начали пересаживать липы, которые росли на разделительной полосе по улице Московской.

При пересадке деревья с помощью специального оборудования извлекали из земли так, чтобы сохранилась их корневая система — вместе с комом грунта, после чего оборачивали почву в мешковину, чтобы не повредить при транспортировке. Манипулятор опускал по 6–8 деревьев в кузов автомобиля, а затем их перевозили к месту высадки, где заранее были подготовлены лунки. Специалисты выполняли подкормку, высаживали деревья и обильно поливали почву. Затем устанавливали специальные растяжки для устойчивости стволов.

В апреле в телеграме мэрии сообщили, что все 674 липы после пересадки прижились и за ними будут наблюдать.

30 июля местные жители поделились в соцсетях фотографиями лип, пересаженных на территории школ № 83 и 84 в Комсомольском микрорайоне. На кадрах видно, что деревья находятся в плохом состоянии — листва пожелтела, а на некоторых деревьях полностью опала. Автор видео говорит, что липы «категорически не поливаются» и скоро засохнут. А 31 июля краснодары пожаловались на состояние пересаженных лип на улице 40-летия Победы.