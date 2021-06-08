Главный архитектор Краснодара показала проект благоустройства территории около цирка

Напомним, в 2017 году власти Кубани поручили облагородить площадь перед Краснодарским цирком и убрать торговые павильоны на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. Спустя два года мэрия Краснодара подала иск о сносе конструкций. В апреле 2021-го по решению суда торговые объекты снесли.

Глава города Евгений Первышов сообщил, что на этом месте появится остановочный комплекс. Позже вице-мэр Артем Доронин рассказал, что это будут умные остановки с видеокамерами и электронными табло. Власти хотят реализовать задуманное до конца года.