Главный архитектор Краснодара показала проект благоустройства территории около цирка
Депутаты гордумы Краснодара 7 июня одобрили проект обустройства территории вблизи цирка, где раньше размещались торговые ряды
Напомним, в 2017 году власти Кубани поручили облагородить площадь перед Краснодарским цирком и убрать торговые павильоны на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. Спустя два года мэрия Краснодара подала иск о сносе конструкций. В апреле 2021-го по решению суда торговые объекты снесли.
Глава города Евгений Первышов сообщил, что на этом месте появится остановочный комплекс. Позже вице-мэр Артем Доронин рассказал, что это будут умные остановки с видеокамерами и электронными табло. Власти хотят реализовать задуманное до конца года.
Накануне концепцию обустройства территории вблизи краснодарского цирка представили депутатам гордумы. Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир уточнила, что при разработке концепции чиновники провели несколько выездных совещаний, пообщались с водителями и пассажирами.
«Специалисты пообщались с пассажирами и водителями пригородных маршрутов. Поэтому в нашем проекте мы постарались учесть потребности и транспортных перевозчиков, и главное — пассажиров — жителей и гостей города, которые приезжают в Краснодар на работу, отправляются из этой точки по делам, пересаживаются здесь на другие виды транспорта», — сказала Машталир.
Как хотят благоустроить территорию около краснодарского цирка:
- сделать заездной карман для автобусов, чтобы при парковке они не загромождали полосу движения;
- установить остановочные павильоны с трехсторонним ограждением, крышей, электронными табло и системой видеонаблюдения;
- сделать пожарный проезд к зданию цирка;
- выложить плиткой широкий тротуар;
- создать двухстороннюю велодорогу шириной 3,5 метров — самую широкую в городе;
- сделать парковочные места для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, самокатов, скейтбордов и т.д.);
- высадить деревья и кустарники.
По словам Машталир, симметричная компоновка элементов будет подчеркивать купол здания цирка. Сама же концепция создана с учетом будущего строительства пересадочно-транспортного узла, который собираются сделать на территории бывших Скобяных рядов.
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Как уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, работы по благоустройству территории планируют провести с августа по октябрь 2021 года.
Городские депутаты одобрили предложенную концепцию, сообщили 8 июня в пресс-службе администрации Краснодара.