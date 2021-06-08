Главный архитектор Краснодара показала проект благоустройства территории около цирка

Краснодарский край

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Депутаты гордумы Краснодара 7 июня одобрили проект обустройства территории вблизи цирка, где раньше размещались торговые ряды

Напомним, в 2017 году власти Кубани поручили облагородить площадь перед Краснодарским цирком и убрать торговые павильоны на пересечении улиц Октябрьской и Калинина. Спустя два года мэрия Краснодара подала иск о сносе конструкций. В апреле 2021-го по решению суда торговые объекты снесли.

Глава города Евгений Первышов сообщил, что на этом месте появится остановочный комплекс. Позже вице-мэр Артем Доронин рассказал, что это будут умные остановки с видеокамерами и электронными табло. Власти хотят реализовать задуманное до конца года.

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Накануне концепцию обустройства территории вблизи краснодарского цирка представили депутатам гордумы. Главный архитектор Краснодара Наталья Машталир уточнила, что при разработке концепции чиновники провели несколько выездных совещаний, пообщались с водителями и пассажирами.

«Специалисты пообщались с пассажирами и водителями пригородных маршрутов. Поэтому в нашем проекте мы постарались учесть потребности и транспортных перевозчиков, и главное — пассажиров — жителей и гостей города, которые приезжают в Краснодар на работу, отправляются из этой точки по делам, пересаживаются здесь на другие виды транспорта», — сказала Машталир.

Как хотят благоустроить территорию около краснодарского цирка:

  • сделать заездной карман для автобусов, чтобы при парковке они не загромождали полосу движения;
  • установить остановочные павильоны с трехсторонним ограждением, крышей, электронными табло и системой видеонаблюдения;
  • сделать пожарный проезд к зданию цирка;
  • выложить плиткой широкий тротуар;
  • создать двухстороннюю велодорогу шириной 3,5 метров — самую широкую в городе;
  • сделать парковочные места для велосипедов и средств индивидуальной мобильности (электросамокатов, самокатов, скейтбордов и т.д.);
  • высадить деревья и кустарники.

По словам Машталир, симметричная компоновка элементов будет подчеркивать купол здания цирка. Сама же концепция создана с учетом будущего строительства пересадочно-транспортного узла, который собираются сделать на территории бывших Скобяных рядов.

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Как уточнил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, работы по благоустройству территории планируют провести с августа по октябрь 2021 года.

Городские депутаты одобрили предложенную концепцию, сообщили 8 июня в пресс-службе администрации Краснодара.

Благоустройство Городская дума Краснодара Наталья Машталир Общественный транспорт Строительство Торговля Цирк

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