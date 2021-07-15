«Они применили закон, который ухудшает положение подсудимого». Что не так с судом над уроженцем Туапсе, который якобы убил отца из-за клавиатуры?

14 июля суд оставил в силе приговор уроженцу Туапсе Ярославу Мельниченко, который школьником якобы убил отца. Портал Юга.ру пообщался с его адвокатом и узнал, как проходило заседание

Напомним, в 2010 году Туапсинский районный суд приговорил Ярослава Мельниченко к 10 годам лишения свободы. Судья решил, что 14-летний Ярослав, будучи учеником девятого класса, убил 16-килограммовой кувалдой отца из-за того, что тот забрал у него клавиатуру и не разрешал играть в компьютерную игру.

Спустя несколько лет Ярослав заявил, что отца убила его мать Марина, у которой были проблемы с алкоголем. По словам парня, мать попросила сына взять вину на себя, потому что он несовершеннолетний, а у нее якобы онкология. Ярослав отсидел 5,5 лет и освободился по УДО. В марте 2021 года ему отменили приговор. Дело вернулось на рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

Заседание по делу состоялось 14 июля. Судебная коллегия сочла приговор Туапсинского районного суда 2010 года законным и справедливым, оставив его без изменений.

Журналист портала Юга.ру связалась с адвокатом Алексеем Аванесяном и попросила рассказать, как проходило рассмотрение дела.

«Ярослав приехал из Москвы, я прилетел из Екатеринбурга. Была обеспечена явка свидетеля — бабушки Ярослава. Она собиралась дать показания о том, что Марина (мать Ярослава) на протяжении долгого времени серьезно выпивала, у нее были серьезные конфликты с погибшим. В том числе она применяла к нему силу. Также бабушка хотела рассказать суду о том, что Марина ей рассказывала, что Ярослав не убивал отца. Ранее бабушку допрашивали только в 2010 году», — рассказал Аванесян.

Судебный процесс был открытым, там присутствовали журналисты, велась видеосъемка. Заседание началось с того, что защитника Ярослава, Николая Небавского, суд удалил из зала из-за неправильно надетой маски. Со стороны Ярослава остались он и адвокаты Алексей Аванесян и Кондрат Горишний.

Судебное заседание шло по правилам 2010 года, на время действия того уголовно-процессуального кодекса. Поэтому в суд также пригласили представителя органа опеки. «То есть у нас 26-летний парень... и пригласили представителя органа опеки из Краснодара, которая вообще не была знакома с делом», — отметил Аванесян.

Также на заседании присутствовала адвокат, которая представляла интересы потерпевшей. Отметим, что потерпевшей признана сестра Ярослава Яна. Как объяснил Аванесян, мать Ярослава не проходила потерпевшей по делу и не просила признать ее таковой.

В жалобе 2010 года, которую спустя 10 лет рассматривал суд, Яна просила отменить приговор, так как не верила, что брат-школьник убил отца кувалдой. Одновременно с этим потерпевшая просила суд, если тот придет к выводу, что Ярослав виновен, квалифицировать ему более тяжкую статью. При этом на суде представитель потерпевшей, вопреки предыдущей жалобе, попросила оставить приговор в силе. Яны на заседании не было. «Позиция Яны изменилась после того, как мать ей подарила дом. Это дом-гостиница в станице Новомихайловской. Мать подарила Яне, Яна его продала», — заявил Аванесян.

В начале заседания Аванесян попросил суд огласить дополнительные жалобы, которые на 10 листах написал сам Ярослав в 2021 году. «Я спросил, у вас вообще эти жалобы есть? Не те жалобы, которые написал 14-летний мальчик на коленке в изоляторе без адвоката, а сейчас которые он написал, когда ему 26 лет?», — рассказывает Аванесян.

Адвокат попросил объявить пятиминутный перерыв, чтобы ознакомиться с материалами дела. Во время перерывы Аванесян увидел, что в деле лежат неподшитые дополнительные жалобы Мельниченко, жалоба самого Аванесяна и старое, 2010 года, возражение прокурора. Это значит, что нынешний прокурор не высказал возражений на доводы дополнительных апелляционных жалоб. «Как мы будем суд вести, если я позицию прокурора не знаю? Я же должен апеллировать к ней в своем выступлении», — объяснил адвокат.

После чего судья спросил Ярослава Мельниченко есть ли ему что сказать. Тот ответил, что будет выступать после защитников. «А судья говорит: «Мы работаем по правила 2010 года, когда прения и последнее слово не были предусмотрены». То есть, получается, что они применили закон, который ухудшает положение подсудимого», — возмутился Аванесян.

Далее суд обратился к адвокату. Тот попросил судей перед выступлением рассмотреть поданные им ходатайства. Так, например, Аванесян просил вынести частное определение в адрес трех судей Краснодарского краевого суда, которые в 2010 году провели апелляцию (тогда она называлась кассацией) по жалобе мальчика без него, его письменного согласия, а также без законных представителей, органов опеки или адвоката. Такие же определения адвокат просил вынести в адрес прокурора и судьи Туапсинского районного суда. Аванесян объяснил, что подобные действия в суде незаконны и являются грубейшими нарушениями.

Кроме того, адвокат подавал письменное ходатайство с просьбой выйти в Верховный суд с целью изменить законодательство с участием суда присяжных. «Потому что у нас несовершеннолетний лишен права суда присяжных», — объяснил Аванесян.

Суд спросил мнение прокурора, опеки и представителя потерпевшей о заявленных ходатайствах. После чего удалился в совещательную комнату. «Мы все были уверены, в том числе и прокурор, что они (судьи) удаляются, чтобы рассмотреть заявленные мною ходатайства. Мы даже еще не переходили к выступлениям, мы даже не рассматривали доводы жалобы, мы даже еще не ходатайствовали о вызове свидетеля, который был в суде!», — отметил защитник.

Однако по возвращению суд сообщил о решении оставить в силе приговор Ярославу Мельниченко. «Приходит и говорит: «Мы заседали и решили приговор оставить в силе. Они начинают это читать, я начинаю их перебивать, говорю, ваша честь, вы что?! Вы не дали возможность Ярославу сказать, его адвокатам сказать, вы прокурору не дали выступить! Мы были в шоке», — рассказал Аванесян.

По его словам, заседание длилось минут 10-15. Адвокат запросил протокол судебного заседания. Он намерен сделать стенограмму заседания и подавать жалобу в Квалификационную комиссию.