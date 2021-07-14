Суд оставил без изменений приговор жителю Кубани, который подростком якобы убил отца кувалдой из-за клавиатуры

14 июля Краснодарский краевой суд оставил без изменений приговор Ярославу Мельниченко, который в подростковом возрасте якобы убил отца. Сам он говорит, что взял на себя вину по просьбе матери

Напомним, в 2010 году 15-летнего Ярослава Мельниченко из поселка Новомихайловского приговорили к восьми годам лишения свободы. Туапсинский районный суд решил, что девятиклассник в возрасте 14 лет убил своего отца 16-килограммовой кувалдой, чтобы вернуть себе клавиатуру и продолжить играть в компьютерную игру «Готика».

В 2012 году бабушка Ярослава обратилась к адвокату Алексею Аванесяну, чтобы он защищал ее внука. Женщина уверена, что подросток не убивал отца, а взял на себя вину по просьбе матери. По версии защиты, мать Ярослава Мельниченко Марина страдала алкоголизмом и во время бытового конфликта убила мужа. Сыну, который видел это, мать сказала, что у нее рак и в тюрьме она не выживет, а Ярослав — несовершеннолетний, поэтому ему больше двух лет не дадут.

В 2015 году подросток дал интервью в колонии для несовершеннолетних телеканалу «Кубань 24». Он рассказал, что узнал, что у его матери на самом деле не было онкологии. К тому моменту Ярослав уже больше пяти лет провел в колонии. Мать его ни разу не навестила.

Мельниченко отсидел 5,5 лет в двух колониях — для детей и взрослых — и вышел по УДО. 10 марта 2021 года кассационный суд отменил приговор. Дело вернулось на рассмотрение в Краснодарский краевой суд.

Потерпевшая (мать Ярослава) в своей кассационной жалобе назвала приговор Мельниченко необоснованно мягким и просила его отменить. В свою очередь адвокат и сам осужденный просили отменить приговор и вынести оправдательное решение, ссылаясь на то, что судебный процесс в 2010 году был проведен с нарушениями.

Как объяснил в своем фейбуке адвокат Алексей Аванесян, суд над школьником длился в общей сложности три часа. Кроме явки с повинной, от которой Мельченко через месяц отказался, не было других доказательств. Так, с орудия убийства не сняли отпечатки пальцев, одежда юноши и его матери не была изъята и осмотрена, а предыдущий защитник подростка даже не пришел на апелляцию.