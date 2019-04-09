На Кубани женщина призналась в убийстве мужа. Сначала вину взял на себя ее 16-летний сын

В Северском районе суд в апреле вернул прокурору уголовное дело об убийстве мужчины, в котором сначала признался его сын

По мнению суда, следствие не рассмотрело иных версий, кроме явки с повинной 16-летнего подростка. Поэтому дело вернули в прокуратуру.

Как сообщали Юга.ру, в начале марта краевой следком представил версию происшествия. По данным СК, 23 декабря 47-летний житель поселка Афипского выпил и оскорбил жену в присутствии сына, после чего стал бить женщину по лицу. Тогда 16-летний подросток решил заступиться за мать и один раз ударил отца ножом в грудь, впоследствие тот скончался в больнице.

Подросток признался в совершении престапления, его обвинили по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и заключили под стражу.

Однако 26 марта на первом заседании по делу мать юноши заявила, что это она убила мужа. По словам жещины, адвокат Сергей Богданов посоветовал ее сыну взять вину на себя, так как он несовершеннолетний и ему могут дать условный срок, сообщила 9 апреля «Медиазона».