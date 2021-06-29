Власти Адыгеи предложили построить аэропорт в Майкопе

Власти Адыгеи 29 июня предложили построить аэропорт в Майкопе, чтобы туристам было проще добираться до будущего экокурорта «Лагонаки»

Напомним, в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме власти Адыгеи и руководство «Красной Поляны» подписали соглашение о создании в республике всесезонного горного экокурорта «Лагонаки».

Курорт построят на Лагонакском биосферном полигоне, который поручил создать в марте премьер-министр Михаил Мишустин. Планируется, что проект (как утверждается — без ущерба для окружающей среды) за 23 млрд рублей реализуют до 2025 года.

29 июня зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел заседание, посвященное развитию туризма в стране. В нем по видеосвязи принял участие глава Адыгеи Мурат Кумпилов, сообщили в пресс-службе республики.

По данным Кумпилова, экокурорт позволит создать 2 тыс. рабочих мест. Его будут посещать полмиллиона туристов ежегодно. Власти региона предложили за счет госбюджета создать обеспечивающую инфраструктуру. В частности — построить аэропорт в Майкопе, в районе станицы Ханской.

«Сейчас около 460 тыс. человек в год прибывают в Адыгею на личном транспорте или в составе организованных групп на экскурсионных автобусах. Аэропорт, принимающий гражданские рейсы, позволит в два раза увеличить трафик туристов. С другой стороны, аэропорт разгрузит наши автодороги: существующая дорожная инфраструктура уже с трудом справляется с растущим туристским потоком. С появлением нового крупного курорта ситуация может усугубиться. Поэтому наличие аэропорта, на наш взгляд, — объективная необходимость», — подчеркнул Мурат Кумпилов.