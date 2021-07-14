Крематорий в Краснодаре построят в рамках государственно-частного партнерства. В ЗСК одобрили соответствующие поправки в закон

Депутаты ЗСК 14 июля поддержали изменения в закон, которые позволят бизнесу построить в Краснодаре и других муниципалитетах Кубани крематории

Напомним, еще в 2011 году городские власти сообщили, что в Краснодаре выделят участок под строительство крематория. Согласно утвержденному в 2020 году генплану Краснодара в хуторе Копанском отвели 300 га под новое кладбище. Там на участке в 25 га собираются построить кремационный комплекс стоимостью минимум 200 млн рублей.

Мэр Краснодара Евгений Первышов говорил, что строить крематорий будут в рамках государственно-частного партнерства из-за особенностей законодательства. По словам начальника управления инвестиций и развития МСП городской администрации Артема Анацкого, инвестором выступит ООО «Мемориал-Юг».

14 июля депутаты Законодательного собрания Краснодарского края в первом чтении приняли изменения в краевой закон «О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае». В частности, из закона убрали норму о том, что кремацию может проводить только специализированная, то есть муниципальная служба.

Как пояснил на заседании мэр Краснодара Евгений Первышов, в федеральном законе такой нормы нет. Корректировка краевого закона позволит строить на Кубани крематории в рамках государственно-частного партнерства.

«Думаю, никто не будет спорить, что строительство крематориев в крупных городах, особенно в городах-миллионниках — это необходимость. Кладбища в городах с ростом численности населения занимают огромные территории, сравнимые по площади с крупными населенными пунктами, попросту у нас не хватает земли», — отметил Первышов.

Он подчеркнул, что корректировка закона «откроет новые возможности для государственно-частного партнерства в сфере ритуальных услуг» для всех муниципалитетов края.

«Мы изучали этот вопрос и видим значительное, кратное увеличение спроса на услуги крематория в Новороссийске. Должна быть предоставлена возможность выбора, альтернатива в вопросах захоронения», — сказал спикер ЗСК Юрий Бурлачко.