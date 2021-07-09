Стадион «Краснодар» предложили передать государству
СМИ сообщили, что Минспорта рассмотрит проект передачи спортобъектов единому оператору под контролем государства. В частности, речь идет и о стадионе «Краснодар». Вот что об этом известно
Издание «РБК» 7 июля сообщило, что в Министерстве спорта рассмотрят концепцию единого управления всеми стадионами и ледовыми аренами в стране
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Автор концепции — частная компания Diversus Group. По словам акционера и гендиректора Николая Альтштейна, компания полтора года работала над документом по собственной инициативе и консультировалась с Минспортом. Проект был направлен вице-премьеру, а тот перенаправил его в профильное министерство для проработки, однако пока документ в ведомство не поступил.
Концепция предлагает создать публично-правовую компанию под руководством государства, которая бы занялась управлением и эксплуатацией «значимых спортивных объектов». Для того, чтобы стадионы перешли новой организации, местные власти и частные владельцы будут должны передать объекты в федеральную собственность.
В проекте перечислен примерный перечень спортивных объектов, которые могут перейти под управление единого оператора — это 38 стадионов и 43 крытых ледовых арены. В списке упоминается и стадион «Краснодар», который был построен на деньги бизнесмена и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. В строительство он вложил не менее 20 млрд рублей.
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В этот же день телеканал «Дождь» пообщался с экспертами по поводу концепции. По их мнению, у идеи передать стадионы под централизованное управление больше минусов, чем плюсов. Например, локальные организации лучше разбираются в местной специфике. Также концепцию считают спорной из-за неэффективности государственного управления.
«Это все равно, что снимать квартиру или дом у самого себя, будучи собственником объекта. Предпочитаем оставаться хозяевами у себя дома», — заявил в беседе с каналом Антон Фетисов, глава медиадепартамента «Спартака».
9 июля портал Юга.ру попытался получить комментарий по ситуации у представителя ФК «Краснодар». Там не стали комментировать новость о концепции.
Как писали Юга.ру, бизнесмен Сергей Галицкий реализует в Краснодаре еще два крупных проекта. Он финансирует реконструкцию кинотеатра «Аврора» (фото и видео проекта можно посмотреть здесь), а также строит стадиона для ФК «Краснодар-2». Причастный к работе директор архитектурного бюро GMP заявил, что новый объект будет «намного круче» стадиона «Краснодар». В июне этого года местный фотограф показал, как выглядит с воздуха новый стадион.