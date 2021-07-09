Стадион «Краснодар» предложили передать государству

СМИ сообщили, что Минспорта рассмотрит проект передачи спортобъектов единому оператору под контролем государства. В частности, речь идет и о стадионе «Краснодар». Вот что об этом известно

Издание «РБК» 7 июля сообщило, что в Министерстве спорта рассмотрят концепцию единого управления всеми стадионами и ледовыми аренами в стране

Автор концепции — частная компания Diversus Group. По словам акционера и гендиректора Николая Альтштейна, компания полтора года работала над документом по собственной инициативе и консультировалась с Минспортом. Проект был направлен вице-премьеру, а тот перенаправил его в профильное министерство для проработки, однако пока документ в ведомство не поступил.

Концепция предлагает создать публично-правовую компанию под руководством государства, которая бы занялась управлением и эксплуатацией «значимых спортивных объектов». Для того, чтобы стадионы перешли новой организации, местные власти и частные владельцы будут должны передать объекты в федеральную собственность.

В проекте перечислен примерный перечень спортивных объектов, которые могут перейти под управление единого оператора — это 38 стадионов и 43 крытых ледовых арены. В списке упоминается и стадион «Краснодар», который был построен на деньги бизнесмена и владельца ФК «Краснодар» Сергея Галицкого. В строительство он вложил не менее 20 млрд рублей.

В этот же день телеканал «Дождь» пообщался с экспертами по поводу концепции. По их мнению, у идеи передать стадионы под централизованное управление больше минусов, чем плюсов. Например, локальные организации лучше разбираются в местной специфике. Также концепцию считают спорной из-за неэффективности государственного управления. «Это все равно, что снимать квартиру или дом у самого себя, будучи собственником объекта. Предпочитаем оставаться хозяевами у себя дома», — заявил в беседе с каналом Антон Фетисов, глава медиадепартамента «Спартака».