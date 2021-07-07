«Люди едва могли спастись». Очевидцы о наводнении на Кубани

7 июля портал Юга.ру связался со свидетелями удара стихии в Краснодарском крае, и вот что они рассказали

Напомним, с 4 по 6 июля по Краснодарскому краю прошли сильные ливни, из берегов вышло несколько рек, а федеральную трассу размыло. Основной удар стихии пришелся в ночь с 5 на 6 июля, после чего режим ЧС ввели в шести муниципалитетах. 7 июля в Краснодарском крае официально подтвердили гибель восьми человек во время наводнения. Юга.ру решили выяснить, как местные жители справились со стихией, и поговорили с очевидцами событий.

Людмила Долженко из станицы Дефановки рассказала, что все начиналось как обычно: 5 июля весь день шёл дождь, а потом запахло морем — это значит, что начался смерч и принёс с собой морскую воду. Из-за осадков уровень воды поднялся на 2-2,5 метра. Людмила подчёркивает, что у неё высокий дом, но вода хлестала прямо в окна. По ее словам, раньше станицу уже заливало, но не так сильно.

«Под воду ушло все побережье Дефановки. У меня утонул огород, магазин и куры. Власти воду не откачивают, все делаем своими силами. Но вот привезли воду попить. Должна приехать комиссия, чтобы оценить нанесенный ущерб, но пока никого не было», — поделилась жительница.

Анна Новицкая приехала вечером 5 июля в Лермонтово. Родственники ей рассказали, что весь день была дождливая погода, и сирены предупреждали об опасном уровне воды. «Наш дом находится выше по горе, поэтому, к счастью, нас не затопило. Ночью было слышно много сирен скорой помощи. 6 июля не было электричества и воды. Мы днем с мужем сходили проверить обстановку на набережной и в центре — техника работает, воду откачивают. У нас рейс в Санкт-Петербург и мы смогли спокойно добраться до аэропорта: дороги чистые, пробок нет», — рассказала Анна.

Житель Северского района Михаил Винокуров рассказал, что местных никто не информировал о случившемся. Сообщений властей о непогоде никто не слышал. О ситуации местные жители узнали из внутреннего чата, где жители делятся новостями об отключении света. «Вчера-позавчера вечером отключили свет, пропала связь. Вчера утром поехал пробовать выехать из станицы. Мостик маленький затоплен, выезда не было. В Григорьевской там, конечно, капитально затопило. Не знаю, на вскидку метров 6, наверно, поднялась вода чтоб так мост запить. Вчера после обеда прорвался трактор и привез хлеб, потом МЧС приехали. Сначала лодку надували, потом не знали что с ней делать. В 4 ночи сегодня пришло сообщение, что разгребли выезд и мост почистили. Проезд есть, автобусы пошли», — рассказывает Михаил.

Кристина сообщила, что ее сестра Марина в станице Ставропольской стала свидетельницей потопа. Она рассказала, что около 5 утра в дома возле реки зашла вода. Пострадавшие от стихии просят у земляков материальной помощи. «Произошло все достаточно быстро. Люди едва могли спастись. В настоящий момент у них нет связи, связи и дорога закрыта», — сказала Кристина.

Газета «Комсомольская правда» рассказала о Максиме Прохода, который 5 июля в Горячем Ключе помогал спасать людей из затопленных домов. Он собрал 10 человек у себя дома, чтобы пережить стихию. «Сначала мне позвонил сосед Сергей и говорит, мол, можно мы придем к тебе на второй этаж. Ну, я подумал, прикалываются ребята. А когда глянул в окно, смотрю, идет вода. Пока я собирался, звонит другая соседка, говорит, что тонет с ребенком, сидит на чердаке. Серега уже пришел ко мне, говорю ему, пойдем спасать людей. Мы пришли, сняли их с чердака, вода по грудь мне была. Начали переходить улицу, а Серегу в сторону сносит. Детей нес на шее, а сам молился — хоть бы не упасть. Потихоньку-потихоньку до моего дома дошли, кое-как добрались. Оставил семью там и побежал обратно по дворам. У меня на втором этаже все соседи ночевали», — рассказал журналистам Максим.

Журналисты 93.ru пообщались с Марией Лисицкой из Джубги. Мария с полуторагодовалым сыном и родителями приехала в гости к друзьям. Утром 5 июля начался сильный ливень, который шел весь день. Вечером девушка уложила ребенка спать и уснула с ним, но проснулась от шума воды. «Мы быстро вскочили и поняли, что уже стоим по щиколотку в воде. Мы подбежали к входной двери и открыли ее, но тут же закрыли назад, потому что нас окатило холодной речной водой почти по пояс», — сказала Мария.

Мария в пижаме и босиком выбежала с ребенком на улицу, а самое ценное забрала с собой. С мамой и сыном она нашла ночлег в школе поселке, где местным жителей обеспечили водой и спальными местами.

Напомним, 6 июля глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил проверить законность выданных разрешений на строительство в поймах рек.

Читайте также: В Краснодарском крае продлили штормовое предупреждение до 8 июля