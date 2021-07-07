Прокуратура сообщила о новых жертвах стихии на Кубани

7 июля в прокуратуре рассказали Юга.ру о четвертом погибшем в Анапе, двух погибших в Горячем Ключе и новой жертве в Туапсинском районе

Напомним, в Краснодарском крае еще с прошлых выходных действует штормовое предупреждение, которое продлили до 8 июля.

Во время непогоды 4 июля в Сочи из-за сильного ветра мужчину насмерть придавило деревом.

В Анапе 5 июля унесло течением в море трех человек, в том числе одного ребенка. Они погибли. В акватории Черного моря продолжались поиски 47-летнего мужчины, который пытался спасти утопающих. 7 июля в краевой прокуратуре рассказали порталу Юга.ру, что обнаружили его тело. Погибшим оказался житель Москвы.

На следующий день наводнение в Туапсинском районе унесло несколько жизней. В селе Дефановка в автомобиле умерла женщина с дочерью-подростком, в доме в селе Горском погиб пенсионер. Позже стало известно о гибели 10-летней школьницы. 7 июля представитель прокуратуры подтвердил гибель пятого человека — им оказался водитель КамАЗа.

Кроме того, стихия обрушилась и на Горячий Ключ. Там погибли двое мужчин в возрасте 54 и 70 лет. Их тела обнаружили в строительном вагоне на территории «ТСК-Пилорама». Так как вагон находится далеко от жилого сектора, мужчины не услышали сирен и предупреждений о непогоде, сообщили в пресс-службе.