В Лермонтово открыли движение по трассе Джубга — Сочи, где из-за паводка обвалилась часть дороги

В Госавтоинспекции Кубани 6 июля сообщили о возобновлении движения по трассе А147 Джубга — Сочи

Напомним, вечером 5 июля в Туапсинский район пришел циклон. Семь населенных пунктов района оказались затопленными, на двух участках дорог сошли селевые массы. Сейчас в Туапсинском районе действует режим ЧС.

В селе Лермонтово в ночь с 5 на 6 июля из-за ливня вышла из берегов река Шапсухо, вода размыла федеральную трассу А147 Джубга — Сочи (10–11 км), смыла ряд построек между федеральной трассой и морем, часть дороги обвалилась. Движение было заблокировано.