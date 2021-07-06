В Лермонтово открыли движение по трассе Джубга — Сочи, где из-за паводка обвалилась часть дороги
В Госавтоинспекции Кубани 6 июля сообщили о возобновлении движения по трассе А147 Джубга — Сочи
Напомним, вечером 5 июля в Туапсинский район пришел циклон. Семь населенных пунктов района оказались затопленными, на двух участках дорог сошли селевые массы. Сейчас в Туапсинском районе действует режим ЧС.
В селе Лермонтово в ночь с 5 на 6 июля из-за ливня вышла из берегов река Шапсухо, вода размыла федеральную трассу А147 Джубга — Сочи (10–11 км), смыла ряд построек между федеральной трассой и морем, часть дороги обвалилась. Движение было заблокировано.
К 12:30 вода перестала прибывать, была задействована мотопомпа МЧС. На место дополнительно направили спецтехнику, подвозятся материалы для восстановительных работ.
«Объем ущерба, нанесенного дороге, только предстоит определить», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю, в 15:20 трассу открыли для движения машин. Там организовали реверсивное движение. Водителей предупредили о возможных заторах и рекомендовали воспользоваться объездом через Шаумянский перевал.
Отметим, что, согласно данным сайта «Яндекс.Карты», сложная обстановка на трассе А147 по направлению к Туапсе начинается с 13-го км. В обратном направлении большая пробка зафиксирована в районе моста через реку Шапсухо.