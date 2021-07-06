Из-за подтоплений на Кубани закрыли движение на некоторых трассах

В Краснодарском крае 6 июля закрыли движение на нескольких трассах из-за сильных осадков

Напомним, сейчас движение в сторону Лермонтово перекрыто. Там частично размыло дорожное полотно трассы А147 Джубга — Сочи, вода идет по проезжей части. Движение автомобилей полностью остановлено на участке автодороги в районе 10–11 километра.

Из-за ситуации в Лермонтово поток машин, которые едут в Туапсе и Сочи, на трассе М4 «Дон» около станицы Саратовской и Горячего Ключа перенаправляют через Шаумянский перевал.

Также движение закрыто в районе 4-го км дороги Ставропольская — Григорьевская — Крепостная Северского района. Там идет вода высотой 50 см поверх проезжей части. На месте дежурят экипажи ДПС.

В Анапе в районе 65-го км трассы Новороссийск — Керченский пролив временно ограничено движение транспортных средств в связи с ликвидацией последствий подтопления, сообщили 6 июля в Госавтоинспекции Кубани.

Кроме того, ночью на 1432-км автодороги М4 «Дон» в районе поселка Дефановка сошел сель.Там проезд был возможен только по одной полосе.