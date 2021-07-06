Из-за подтоплений на Кубани закрыли движение на некоторых трассах

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодарском крае 6 июля закрыли движение на нескольких трассах из-за сильных осадков

Напомним, сейчас движение в сторону Лермонтово перекрыто. Там частично размыло дорожное полотно трассы А147 Джубга — Сочи, вода идет по проезжей части. Движение автомобилей полностью остановлено на участке автодороги в районе 10–11 километра.

Из-за ситуации в Лермонтово поток машин, которые едут в Туапсе и Сочи, на трассе М4 «Дон» около станицы Саратовской и Горячего Ключа перенаправляют через Шаумянский перевал. 

Также движение закрыто в районе 4-го км дороги Ставропольская — Григорьевская — Крепостная Северского района. Там идет вода высотой 50 см поверх проезжей части. На месте дежурят экипажи ДПС.

В Анапе в районе 65-го км трассы Новороссийск — Керченский пролив временно ограничено движение транспортных средств в связи с ликвидацией последствий подтопления, сообщили 6 июля в Госавтоинспекции Кубани.

Кроме того, ночью на 1432-км автодороги М4 «Дон» в районе поселка Дефановка сошел сель.Там проезд был возможен только по одной полосе.

Автомобили ГИБДД Дороги Наводнения Транспорт

Новости

На Кубани снизилось число заболевших ковидом за сутки
Днем жители центра Краснодара остались без света из-за аварии
В Лермонтово открыли движение по трассе Джубга — Сочи, где из-за паводка обвалилась часть дороги
Сочи почти восстановили после удара стихии. Мэр обещал к вечеру открыть для отдыха пляжи
В Новороссийске из-за пожара на чердаке эвакуировали жителей пятиэтажки
В Архипо-Осиповке ночью эвакуировали 156 человек

Лента новостей

Шедевр или хлам?
1 июля, 11:30
Шедевр или хлам?
Узнайте, разбираетесь ли вы в современном искусстве
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
2 июля, 12:13
Подняться под облака, нырнуть в прошлое
Семь способов небанально отдохнуть в Сочи
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?
Сегодня, 11:59
Почему в России стесняются смерти? И почему горевать — полезно?

Реклама на портале