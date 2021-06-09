В Сочи мужчина застрелил двух судебных приставов

В Адлере 9 июня местный житель застрелил судебных приставов. Вот что известно о трагедии

60-летний хозяин построек Вартан Кочьян потребовал покинуть его территорию, после чего совершил минимум три выстрела из охотничьего ружья в приставов и мужчину, привлеченного к сносу. Гибель сотрудников подтвердили в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. Третьему пострадавшему оказали медицинскую помощь, его жизнь все опасности.

Трагедия произошла утром в Адлере на улице Просвещения. Двое судебных приставов-исполнителей приехали по адресу со спецтехникой для сноса построек. В 2018 году там случился пожар , в котором погибли 11 человек. Тогда установили, что постройки были возведены самовольно и незаконно сдавались, суд поручил снести их.

Убитыми оказались 30-летний Андроник Мативосян и 31-летний Альберт Агозян. Мативосян получил выстрел в живот, а его коллега — в грудь. Первой на место перестрелки прибыла скорая помощь. Очевидцы крикнули врачам, что Кочьян перезаряжает ружье, и медики спрятались в автомобиле, а затем осторожно отъехали, написал «Mash».

Издание опубликовало видео с задержанным мужчиной. В нем он признался, что не жалеет о содеянном.

«Я живу в этих домах с 4 лет. Просто довели — не давали землю оформить, говорили нельзя, потом власть поменялась. Не всё продаётся — я не продаюсь. Это моё. Земля моих родителей, земля моих детей и моя. Мне 61 год и я не жалею, что сделал», — заявил мужчина.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц). Ход и результаты расследования взял на личный контроль прокурор Сочи.

По данным Центра лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю, у мужчины не было лицензии на оружие.