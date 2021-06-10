Мужчине, который расстрелял в Адлере приставов, избрали меру пресечения

В Адлере 9 июня 60-летний мужчина расстрелял двух судебных приставов. Что известно о трагедии спустя сутки

Кочьян сам сдался полиции. Против него возбудили уголовное дело по ст. 295 УК РФ (Посягательство на жизнь лиц, осуществляющих правосудие) и п. «а» ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (Покушение на убийство двух и более лиц).

В Адлере 9 июня 60-летний Вартан Кочьян из охотничьего ружья расстрелял двух судебных приставов, которые приехали к нему для сноса незаконных построек. Убитыми оказались 30-летний Андроник Мативосян и 31‑летний Альберт Агозян. Мативосян получил выстрел в живот, а его коллега — в грудь. Еще одного мужчину ранило.

Снести самострой на улице Просвещения, 81 суд постановил еще в 2018 году. Такое решение вынесли после пожара, который унес жизни 11 человек.

Вартан Кочьян жил с женой в трехэтажном доме. Его взрослые дети живут отдельно. В самострое он оборудовал несколько комнат и незаконно сдавал туристам.

По словам соседки Кочьяна, к владельцам самостроев много лет не было никаких вопросов. На них обратили внимание только после пожара. Суд постановил их снести, но стрелявший считал, что если он много лет пользуется этой землей, то имеет на нее право и проигнорировал решение суда. Остальные хозяева незаконных сараев давно их разобрали. Очевидец рассказывает, что Кочьян спал с ружьем и ждал приезда приставов, сообщил 9 июня портал 93.ru.

Первыми на место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Сначала они боялись выходить из машины, но Кочьян крикнул, что стрелять не будет и попросил оказать помощь приставам.