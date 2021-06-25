Интернет-пользователи потребовали возбудить уголовное дело против губернатора Кондратьева из-за новых ограничений на курортах Кубани

Краснодарский край

Распечатать

24 июня на сайте change.org появилась петиция с требованием возбудить уголовное дело в отношении губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева

Ранее глава региона Вениамин Кондратьев говорил, что курорты Кубани из-за ковида закрывать не будут, а летний сезон организуют с учетом текущей эпидобстановки. Однако накануне Кондратьев продлил режим повышенной готовности сразу на три месяца и ужесточил антикоронавирусные ограничения.

Читайте также:

Так, с 1 июля гостиницы и санатории Кубани будут принимать только туристов с отрицательным ПЦР-тестом на ковид или с сертификатом о вакцинации. А с 1 августа курорты примут исключительно привитых отдыхающих. ПЦР-тест потребуют от детей и тех, у кого есть противопоказания к прививке. Подробнее о нововведениях можно почитать здесь.

После заявления Кондратьева интернет-пользователь Александр Турыкин создал на сайте change.org петицию к генпрокурору и главе СК РФ с требованием возбудить уголовное дело в отношении губернатора Краснодарского края.

По его мнению, в действиях чиновника усматривается нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина (ст. 136 УК РФ).

Читайте также:

«Значительная часть граждан России решением губернатора лишается летнего отдыха на море. Из-за локдаунов у многих не было отдыха и прошлым летом. Следовательно, решение губернатора подрывает иммунитет людей, а значит, и коллективный иммунитет», — говорится в петиции.

На момент публикации новости петицию подписали 723 человека.

Вакцинация Вениамин Кондратьев Гражданские инициативы Коронавирус Курорты и туризм Следственный комитет Эпидемии

Новости

В Краснодаре открылась выставка натюрмортов «Тихая жизнь»
В Краснодаре загорелась машина скорой помощи
В Краснодаре за нападение на школьниц задержали главу винодельни «Легенда Крыма»
Интернет-пользователи потребовали возбудить уголовное дело против губернатора Кондратьева из-за новых ограничений на курортах Кубани
Власти Краснодара объяснили, как будет устроен магистральный троллейбусный маршрут
Зачем нужны парклеты на улице Красноармейской? Объяснила главный архитектор Краснодара

Лента новостей

Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Вчера, 11:01
Зачем ехать из Краснодара в Ростов‑на‑Дону
Пять классных мест
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
Сегодня, 11:14
Как отпраздновать Мидсоммар в Краснодаре
И что подготовила «Типография» вместе с ИКЕА
Выше уровень — больше кешбэка
Сегодня, 09:03
Выше уровень — больше кешбэка
В «Пятёрочке» изменились условия программы лояльности

Реклама на портале