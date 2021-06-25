Ассоциация туроператоров попросила Кондратьева смягчить ковидные ограничения на курортах Кубани

Ассоциация туроператоров (АТОР) 25 июня обратилась к властям с призывом не допустить провала курортного сезона в Краснодарском крае

Напомним, накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев впервые продлил режим повышенной готовности сразу на три месяца — до 1 октября. Также он сообщил, что с 1 июля гостиницы и санатории будут заселять только тех туристов, у которых есть отрицательный ПЦР-тест на коронавирус или сертификат о вакцинации. С 1 августа эти меры ужесточат — курорты примут исключительно привитых отдыхающих. ПЦР-тест потребуют от детей и тех, у кого есть противопоказания к прививке. Подробнее о нововведениях можно почитать здесь.

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В постановлении Кондратьева указано, что в сертификате должны быть сведения о «вакцинации вторым компонентом вакцины или однокомпонентной». Отметим, что однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» в России была зарегистрирована 6 мая. В гражданский оборот препарат еще не поступил, сообщал ТАСС.

Таким образом, все имеющиеся прививки делаются в два этапа с промежутком в 21 день. В Ассоциации туроператоров (АТОР) назвали требования властей Кубани «технически невыполнимыми». АТОР обратилась с официальными письмами в правительство России, Ростуризм и к губернатору Краснодарского края с просьбой смягчить ограничения и не допустить срыва курортного сезона. «Всем заезжающим туристам для получения сертификата о полной вакцинации до 1–2 августа, с учетом 21 дня между инъекциями, первую дозу прививки необходимо получить уже на следующей неделе, что затруднительно реализовать с учетом очередей во всех регионах», — заявили в ассоциации.

В АТОР подчеркнули, что новые ограничения отразятся на работе туриндустрии Краснодарского края, бизнес понесет большие потери. По оценкам ассоциации, спрос на курорты Кубани может снизиться минимум на 50%. Туроператоры предложили дать туристам выбор и предоставлять при заселении либо сертификат о вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, а также не вводить тестирование для детей.

Такое же мнение выразила президент Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи Анна Нетягина. Она рассказала порталу 93.RU, что новые ограничения сильно ударят по отелям.

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По ее словам, даже открытие авиасообщения с Турцией не влияло на туротрасль так, как повлияют новые меры. Нетягина предположила, что из Сочи, Геленджика и Анапы начнется отток туристов, будут пустые отели, а цены в частном секторе сильно повысятся.