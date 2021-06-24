Площадку для фестивалей в Краснодаре спроектирует ростовская фирма за 2,97 млн рублей

Краснодарский край, Ростовская область

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Мэрия Краснодара 23 июня определилась с подрядчиком, который должен будет спроектировать событийную площадку в районе бывшего авторынка

Напомним, в мае 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей. Позже локацию окрестили «городским Центром событий».

Спустя год власти сформировали земельный участок, поставили его на кадастровый учет и направили деньги на проектно-изыскательские работы. 4 июня на сайте госзакупок начался конкурс на выбор подрядчика, который разработает проект Центра. Начальная цена контракта — 4,97 млн рублей.

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Всего заявки на электронный аукцион подали пять организаций из Краснодара, Ростова, Москвы и Липецка. 23 июня торги закрыли и объявили победителем ростовскую компанию ООО «Аффари». Она предложила выполнить работы за 2,97 млн рублей. Второе место заняла компания из Краснодара ООО «Феррум-97», которая оценила сделку в 3 млн рублей.

Теперь «Аффари» предстоит разработать эскизный проект площадки, собрать исходно-разрешительную документацию, выполнить инженерные изыскания, разработать проект территории для получения согласований и заключения экспертизы, а также организовать прохождение госэкспертизы.

ООО «Аффари» зарегистрировано в Ростове-на-Дону в 2018 году. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. Единственным владельцем является Сергей Прокофьев. По результатам 2020 года выручка организации составила 135 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 млн рублей, уточнил «РБК-Краснодар».

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