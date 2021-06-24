Площадку для фестивалей в Краснодаре спроектирует ростовская фирма за 2,97 млн рублей

Мэрия Краснодара 23 июня определилась с подрядчиком, который должен будет спроектировать событийную площадку в районе бывшего авторынка

Напомним, в мае 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей. Позже локацию окрестили «городским Центром событий».

Спустя год власти сформировали земельный участок, поставили его на кадастровый учет и направили деньги на проектно-изыскательские работы. 4 июня на сайте госзакупок начался конкурс на выбор подрядчика, который разработает проект Центра. Начальная цена контракта — 4,97 млн рублей.