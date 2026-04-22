Жителей Туапсе призвали помочь животным, которые пострадали от нефтяных дождей

  © Скриншоты фото и видео из телеграм-канала «Шанс на жизнь Туапсе»
Волонтеры Туапсе просят жителей отмыть, отпоить сорбентами от отравления и приютить на несколько дней собак, кошек и птиц, пострадавших от мазутного дождя

22 апреля волонтерское сообщество «Шанс на жизнь» в Туапсе сообщило о необходимости помощи животным, пострадавшим от нефтяного дождя.

Напомним, в ночь на 20 апреля Туапсе подвергся второй за четыре дня атаке БПЛА — в морском порту снова вспыхнул пожар на нефтяном терминале. Возгорание продолжают тушить третий день. Из-за пожара ухудшилась экологическая обстановка в Туапсе, а нефтяные дожди идут третий день. 

Волонтеры рассказали, что почти все уличные животные в мазуте. При этом у добровольцев уже не осталось места и возможностей, чтобы помочь собакам, кошкам и птицам.

В сообществе призвали всех жителей Туапсе взять по одному животному, чтобы отмыть его — сначала жидкостью для мытья посуды, затем подсолнечным маслом, а после шампунем, отпоить сорбентами от отравления и приютить на несколько дней.

«Кошки, собаки и птицы в районе Грознефти — все в ужасном состоянии, с признаками отравления. Это катастрофа», — добавили волонтеры.

Напомним, Роспотребнадзор призвал жителей Туапсе не открывать окна и пользоваться масками на улице. Экологи предупредили, что токсичные соединения от горения нефтепродуктов очень опасны для здоровья.

Как писали Юга.ру, 22 апреля замазученных птиц нашли на побережье Туапсе.

