Кровавая мельница. В Краснодаре в кино показывают хоррор «Мясо убивает»

В краснодарских кинотеатрах демонстрируют фильм про активистов по защите прав животных (18+)

В центре сюжета — девушка Мирте, которая мечтает вступить в радикальную группу защитников животных. Чтобы доказать свою преданность, она устраивается на работу на свиноферму и тайно снимает на камеру жестокие методы забоя скота.

23 апреля на экраны краснодарских кинотеатров вышел фильм «Мясо убивает». Это голландский хоррор, который вызвал много шума благодаря крайней жестокости и неоднозначному посылу.

Получив доказательства, группа решает провести операцию по освобождению животных. Когда активисты проникают на ферму, они обнаруживают, что всех свиней уже забили. Тогда группа меняет план: вместо спасения животных — проучить самих фермеров.

