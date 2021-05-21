Что будет на площадке для городских фестивалей? Рассказали власти Краснодара

В мэрии Краснодара 21 мая рассказали, что будет на площадке для городских фестивалей и пообещали, что ее проектирование начнется летом

Напомним, в мае 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей.

Чиновник объяснил, что в городе нет специальной локации для массовых мероприятий, раньше их проводили в парках и скверах, «но это зелёные зоны, надо бережно к ним относиться».