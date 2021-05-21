Что будет на площадке для городских фестивалей? Рассказали власти Краснодара

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 21 мая рассказали, что будет на площадке для городских фестивалей и пообещали, что ее проектирование начнется летом

Напомним, в мае 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей.

Чиновник объяснил, что в городе нет специальной локации для массовых мероприятий, раньше их проводили в парках и скверах, «но это зелёные зоны, надо бережно к ним относиться».

В конце апреля 2021 года городские власти рассказали, что земельный участок под площадку уже сформирован и поставлен на кадастровый учёт.

21 мая в пресс-службе мэрии сообщили, что участок передали Управлению коммунального хозяйства, деньги направили на проектно-изыскные работы. В конце июля власти определят подрядчика и заключат контракт на проектирование.

На участке площадью 5,6 га собираются создать:

  • большую и малую сцены;
  • парковку;
  • участок для подъезда крупногабаритной техники;
  • площадку для сбора мусора; места для отдыха;
  • амфитеатр;
  • лекторий;
  • трибуны;
  • места для павильонов быстрого питания;
  • детскую игровую площадку;
  • одно капитальное здание;
  • некапитальное здание для хранения инвентаря.

На площадке будут проводить фестивали, концерты и молодежные акции. Саму локацию в пресс-релизе назвали «городской Центр событий».

«Сейчас важно продумать все моменты, связанные с использованием территории. Площадка должна быть загружена круглый год. Для этого ее надо делать многофункциональной, чтобы проводить фестивали и спортивные соревнования. Это лучшее место для создания такой площадки. Вокруг нет плотной жилой застройки, рядом — общественный транспорт, возможность парковки», — написал Первышов в своем телеграм-канале.

Как писали Юга.ру, в 2018 году Первышов поручил вывести авторынок в районе улиц Воронежской и Обрывной за пределы центральной части города. Перенос был связан со строительством Южного обхода. В итоге авторынок разместили на улице Заводской.

Благоустройство Евгений Первышов Краснодар Развлечения Фестивали

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