Что будет на площадке для городских фестивалей? Рассказали власти Краснодара
В мэрии Краснодара 21 мая рассказали, что будет на площадке для городских фестивалей и пообещали, что ее проектирование начнется летом
Напомним, в мае 2020 года мэр Краснодара Евгений Первышов предложил создать на территории бывшего авторынка в районе улиц Воронежской и Обрывной площадку для городских фестивалей.
Чиновник объяснил, что в городе нет специальной локации для массовых мероприятий, раньше их проводили в парках и скверах, «но это зелёные зоны, надо бережно к ним относиться».
В конце апреля 2021 года городские власти рассказали, что земельный участок под площадку уже сформирован и поставлен на кадастровый учёт.
21 мая в пресс-службе мэрии сообщили, что участок передали Управлению коммунального хозяйства, деньги направили на проектно-изыскные работы. В конце июля власти определят подрядчика и заключат контракт на проектирование.
На участке площадью 5,6 га собираются создать:
- большую и малую сцены;
- парковку;
- участок для подъезда крупногабаритной техники;
- площадку для сбора мусора; места для отдыха;
- амфитеатр;
- лекторий;
- трибуны;
- места для павильонов быстрого питания;
- детскую игровую площадку;
- одно капитальное здание;
- некапитальное здание для хранения инвентаря.
На площадке будут проводить фестивали, концерты и молодежные акции. Саму локацию в пресс-релизе назвали «городской Центр событий».
«Сейчас важно продумать все моменты, связанные с использованием территории. Площадка должна быть загружена круглый год. Для этого ее надо делать многофункциональной, чтобы проводить фестивали и спортивные соревнования. Это лучшее место для создания такой площадки. Вокруг нет плотной жилой застройки, рядом — общественный транспорт, возможность парковки», — написал Первышов в своем телеграм-канале.
Как писали Юга.ру, в 2018 году Первышов поручил вывести авторынок в районе улиц Воронежской и Обрывной за пределы центральной части города. Перенос был связан со строительством Южного обхода. В итоге авторынок разместили на улице Заводской.