Частный креативный кластер «Вход» в Краснодаре обошелся в 130 млн рублей. Когда он откроется?

22 апреля «Эксперт Юг» сообщил, что общий объем вложений в создание частного креативного кластера «Вход» в Краснодаре составил около 120-130 миллионов рублей. Об этом изданию рассказал основатель проекта, владелец дизайн-агентства «Дуда» и маркетингового агентства D2R2 Никита Сычев.

Кластер, расположенный на улице Товарной, полностью создан за счет средств семьи Сычева без привлечения кредитов и государственного финансирования. Как рассказал Сычев, покупка здания обошлась примерно в 70 млн рублей, на реконструкцию и ремонт ушло еще около 50-60 млн рублей. Пришлось разбирать здание до основания и собирать его заново.