Частный креативный кластер «Вход» в Краснодаре обошелся в 130 млн рублей. Когда он откроется?
22 апреля «Эксперт Юг» сообщил, что общий объем вложений в создание частного креативного кластера «Вход» в Краснодаре составил около 120-130 миллионов рублей. Об этом изданию рассказал основатель проекта, владелец дизайн-агентства «Дуда» и маркетингового агентства D2R2 Никита Сычев.
Кластер, расположенный на улице Товарной, полностью создан за счет средств семьи Сычева без привлечения кредитов и государственного финансирования. Как рассказал Сычев, покупка здания обошлась примерно в 70 млн рублей, на реконструкцию и ремонт ушло еще около 50-60 млн рублей. Пришлось разбирать здание до основания и собирать его заново.
По словам основателя, классическая окупаемость для стандартного офисного бизнес-центра составляет восемь-десять лет. Однако благодаря тому, что здание находится в собственности инвестора, этот срок сокращается примерно до четырех-шести лет.
Финансовая модель кластера построена на аренде помещений и сопутствующих сервисах. Никаких субсидий или налоговых льгот проект не получал. Как отметил Никита Сычев, найти меры поддержки для креативных кластеров в регионе не удалось.
Реконструкция здания площадью 2,5 тыс. кв. метров завершена на 80%. Открытие кластера запланировано на конец мая — начало июня.
