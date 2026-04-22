Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил новый сезон подкаста, где люди с аутизмом обсуждают самостоятельность в жизни

Организация «Открытая среда» выпустила пятый сезон подкаста «Все не как все». В нем люди с аутизмом обсуждают работу, быт, личный выбор, дружбу и другое

22 апреля PR-специалист благотворительной организации «Открытая среда» Тигран Баратов сообщил Юга.ру, что фонд выпустил новый, пятый сезон подкаста «Все не как все». Он выходит совместно со студией Red Barn в апреле — месяце информирования о расстройстве аутистического спектра (РАС).

Краснодарская краевая благотворительная организация «Открытая среда» поддерживает подростков и взрослых с расстройством аутистического спектра уже восемь лет. Фонд помогает им научиться жить самостоятельно и социализироваться в среде. Сегодня фонд поддерживает более 170 семей, предлагая образовательные программы и проекты.

Выпуски подкаста объединены одной темой — «Сам могу» — и посвящены самостоятельной жизни людей с аутизмом. В нем приняли участие сотрудники фонда, специалисты программ организации и подопечные «Открытой среды». В выпусках они обсуждают конкретные жизненные ситуации и в каждом выпуске раскрывают одну из сторон взрослой жизни через личные истории участников.

«Для меня возможность рассказать о себе и своей жизни в подкасте значит, что мне приятно то, что обо мне узнает огромное количество людей и я для них являюсь хорошим примером», — прокомментировал соведущий подкаста и студент фонда Евгений Филипповский.