Краснодарский фонд «Открытая среда» выпустил новый сезон подкаста, где люди с аутизмом обсуждают самостоятельность в жизни
Организация «Открытая среда» выпустила пятый сезон подкаста «Все не как все». В нем люди с аутизмом обсуждают работу, быт, личный выбор, дружбу и другое
22 апреля PR-специалист благотворительной организации «Открытая среда» Тигран Баратов сообщил Юга.ру, что фонд выпустил новый, пятый сезон подкаста «Все не как все». Он выходит совместно со студией Red Barn в апреле — месяце информирования о расстройстве аутистического спектра (РАС).
Краснодарская краевая благотворительная организация «Открытая среда» поддерживает подростков и взрослых с расстройством аутистического спектра уже восемь лет. Фонд помогает им научиться жить самостоятельно и социализироваться в среде. Сегодня фонд поддерживает более 170 семей, предлагая образовательные программы и проекты.
Выпуски подкаста объединены одной темой — «Сам могу» — и посвящены самостоятельной жизни людей с аутизмом. В нем приняли участие сотрудники фонда, специалисты программ организации и подопечные «Открытой среды». В выпусках они обсуждают конкретные жизненные ситуации и в каждом выпуске раскрывают одну из сторон взрослой жизни через личные истории участников.
«Для меня возможность рассказать о себе и своей жизни в подкасте значит, что мне приятно то, что обо мне узнает огромное количество людей и я для них являюсь хорошим примером», — прокомментировал соведущий подкаста и студент фонда Евгений Филипповский.
«Мир должен быть открытым для всех»:
Например, в первом выпуске этого сезона «Я сам могу работать» речь идет о том, с какими трудностями при трудоустройстве сталкиваются люди с РАС; во втором выпуске — «Я сам могу вести быт» — герои обсуждают, как подопечные с аутизмом выполняют простые задачи: готовят еду, ходят в магазин за продуктами, убирают дом.
Третий выпуск — «Я сам могу принимать решения» — посвящен страху ошибок и тому, что у людей с РАС тоже есть право самостоятельного выбора.
Тигран Баратов рассказал Юга.ру, что в четвертом выпуске, который должен выйти в день написания новости — 22 апреля, обсудят дружбу: как люди знакомятся, почему бывают сложности в общении и как помогают социальные клубы. В этой серии подопечный фонда Вадим расскажет об отношениях на своем личном опыте.
Послушать подкаст можно по ссылке.
Первый сезон подкаста «Все не как все» вышел в марте 2022 года. Он получил профессиональное признание и был отмечен различными премиями. Проект стал площадкой для разговора о жизни людей с аутизмом. На данный момент у всех сезонов более 100 тыс. прослушиваний.
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года краснодарское кафе «Опен пипл» от фонда «Открытая среда» открылось в техническом режиме на Красной, 69. Там работают 12 молодых людей с РАС.