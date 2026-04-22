Жителя Сочи оштрафовали за мем с «Котольфом Китлером»

Адлерский районный суд признал изображение кота с характерным окрасом нацистской атрибутикой и назначил штраф в 1 тыс. рублей

Адлерский районный суд Краснодарского края назначил административный штраф жителю Сочи за публикацию в Telegram мема с котом, получившим название «Котольф Китлер». Информация о решении суда появилась на его официальном сайте.

Согласно материалам дела, 10 апреля мужчина разместил в своем аккаунте в мессенджере публикацию, которую суд квалифицировал как демонстрацию нацистской атрибутики, использовавшейся Третьим рейхом. Мужчине вменили административное правонарушение по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ — публичная демонстрация нацистской символики.

В постановлении суда не объясняется, что именно представляла собой картинка с «Котольфом Китлером». Имелась ли в публикации нацистская символика, неизвестно. Некоторые СМИ предположили, что речь идет о фотографии кота с бело-черным окрасом морды, визуально напоминающим усы и челку Адольфа Гитлера. При этом по соответствующему запросу поисковые системы выдают фотографии котов без какой-либо нацистской символики — только со специфической расцветкой.

Автор публикации полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил минимальный штраф — 1 тыс. рублей.