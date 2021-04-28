В Краснодаре на территории бывшего авторынка сформировали участок для городских фестивалей
Власти Краснодара 28 апреля рассказали, что сейчас происходит с территорией бывшего авторынка
Напомним, автомобильный рынок в микрорайоне Дубинка находился в районе улиц Воронежской и Обрывной. В начале 2018 года мэр Краснодара Евгений Первышов поручил вывести рынок за пределы центральной части города. Сообщалось, что перенос связан со строительством Южного обхода. Осенью 2018-го авторынок разместили на улице Заводской.
В мае 2020 года Первышов рассказал о планах по благоустройству территории бывшего авторынка и предложил создать там площадку для городских фестивалей.
Интервью с организаторами краснодарских событий:
28 апреля 2021 года в пресс-службе мэрии Краснодара сообщили, что глава города и председатель гордумы Вера Галушко встретились с жителями микрорайона Дубинка и обсудили в том числе судьбу территории.
Замначальника управления экономики Андрей Бритченко рассказал, что земельный участок уже сформирован и поставлен на кадастровый учёт. Вскоре его передадут муниципальной службе по благоустройству, чтобы создать площадку для проведения массовых мероприятий.
Первышов еще раз подчеркнул, что в городе сейчас нет такой специализированной площадки. При этом Краснодар является привлекательным местом для проведения различных активностей, культурных и тематических мероприятий.
«Никакого строительства на этой территории не будет. Это будет место для проведения фестивалей, других мероприятий под открытым небом. Раньше такие активности проходили в парках и скверах. Но это зелёные зоны, надо бережно к ним относиться, сохранять деревья и растения», — объяснил глава города.
Интервью с организатором Geek Picnic в Краснодаре:
Как писали Юга.ру, в кубанской столице из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений больше года не было крупных культурных событий. С 16 по 25 апреля в Краснодаре провели первое масштабные культурное мероприятие 2021 года — Pop-Up-фестиваль немецкой культуры и немецкого языка.