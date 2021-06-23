Парня, который сидел без штанов на мемориале «Малая земля» в Новороссийске и бросал в него бутылки, осудили на полгода

23 июня состоялся суд над жителем Воронежа, который повредил мемориал «Малая земля» в Новороссийске

Напомним, в конце мая в Новороссийске 20-летний Александр Новоточинов из Воронежа сидел без штанов на мемориале «Малая земля» и бросал в него бутылки. Всё происходящее он и его 21-летняя подруга сняли на телефон, а затем выложили в социальные сети. Кроме того, из-за действий мужчины был поврежден верхний слой плит мемориала. Полиция провела проверку. Пара объяснила полицейским, что они не знали, что находятся на территории памятника. В итоге молодого человека арестовали на 15 суток, а девушку — на 14 суток.

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Также в СК Кубани возбудили уголовное дело из-за повреждения памятника. Следователи установили, что в Новоточинов был пьян, когда находился с подругой у мемориала, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 23 июня суд приговорил молодого человека к шести месяцам колонии-поселения. На заседании суда установили, что Новоточинов дважды кинул стеклянные бутылки в мемориал «Малая земля» и нецензурно выражался. Мужчина признал свою вину и сказал, что осознаёт, что своими действиями он оскорбил память погибших в период Великой Отечественной войны. Он также заплатил за причинённый ущерб, который составил 1 тыс. 830 рублей.