Парня, который сидел без штанов на мемориале «Малая земля» в Новороссийске и бросал в него бутылки, осудили на полгода

Краснодарский край

Распечатать

23 июня состоялся суд над жителем Воронежа, который повредил мемориал «Малая земля» в Новороссийске

Напомним, в конце мая в Новороссийске 20-летний Александр Новоточинов из Воронежа сидел без штанов на мемориале «Малая земля» и бросал в него бутылки. Всё происходящее он и его 21-летняя подруга сняли на телефон, а затем выложили в социальные сети. Кроме того, из-за действий мужчины был поврежден верхний слой плит мемориала. Полиция провела проверку.

Пара объяснила полицейским, что они не знали, что находятся на территории памятника. В итоге молодого человека арестовали на 15 суток, а девушку — на 14 суток.

Читайте также:

Также в СК Кубани возбудили уголовное дело из-за повреждения памятника. Следователи установили, что в Новоточинов был пьян, когда находился с подругой у мемориала, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

23 июня суд приговорил молодого человека к шести месяцам колонии-поселения.

На заседании суда установили, что Новоточинов дважды кинул стеклянные бутылки в мемориал «Малая земля» и нецензурно выражался. Мужчина признал свою вину и сказал, что осознаёт, что своими действиями он оскорбил память погибших в период Великой Отечественной войны.

Он также заплатил за причинённый ущерб, который составил 1 тыс. 830 рублей.

Читайте также:

Напомним, это не первый подобный случай, связанный с мемориалом «Малая земля». Так, в 2015 году на танцовщиц, которые записали видео тверка на фоне комплекса, завели дела о мелком хулиганстве. Руководительнице танцевальной группы назначили 15 суток ареста, она лишилась работы. А в 2019 году парня и девушку, устроивших фотосессию у «Малой земли», приговорили к административному аресту.

Вандализм Новороссийск Памятники Полиция Правосудие Следственный комитет Суд

Новости

В Армавире обнаружили тело полицейского в автомобиле
В Краснодаре крановщик пожаловался на избиение за отказ нарушать правила технической безопасности
Краснодарцам пообещали решить проблему подтоплений возле Кооперативного рынка
Парня, который сидел без штанов на мемориале «Малая земля» в Новороссийске и бросал в него бутылки, осудили на полгода
В Новороссийске «кастрировали» скульптуру быка, потому что жителей возмутили слишком большие гениталии
На Кубани ожидаются сильные грозовые ливни

Лента новостей

Память о войне
Вчера, 07:55
Память о войне
Как создавали военные монументы Краснодара: от соцреализма к абстракции
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Вчера, 09:01 Партнерский
Едем смотреть ветряные мельницы в Адыгее
Тест-драйв Volkswagen Touareg
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
21 июня, 14:56 Партнерский
Геморрой, анальный секс, рак прямой кишки
6 вопросов проктологу, которые вы стеснялись задать

Реклама на портале