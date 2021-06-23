Парня, который сидел без штанов на мемориале «Малая земля» в Новороссийске и бросал в него бутылки, осудили на полгода
23 июня состоялся суд над жителем Воронежа, который повредил мемориал «Малая земля» в Новороссийске
Напомним, в конце мая в Новороссийске 20-летний Александр Новоточинов из Воронежа сидел без штанов на мемориале «Малая земля» и бросал в него бутылки. Всё происходящее он и его 21-летняя подруга сняли на телефон, а затем выложили в социальные сети. Кроме того, из-за действий мужчины был поврежден верхний слой плит мемориала. Полиция провела проверку.
Пара объяснила полицейским, что они не знали, что находятся на территории памятника. В итоге молодого человека арестовали на 15 суток, а девушку — на 14 суток.
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Также в СК Кубани возбудили уголовное дело из-за повреждения памятника. Следователи установили, что в Новоточинов был пьян, когда находился с подругой у мемориала, сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
23 июня суд приговорил молодого человека к шести месяцам колонии-поселения.
На заседании суда установили, что Новоточинов дважды кинул стеклянные бутылки в мемориал «Малая земля» и нецензурно выражался. Мужчина признал свою вину и сказал, что осознаёт, что своими действиями он оскорбил память погибших в период Великой Отечественной войны.
Он также заплатил за причинённый ущерб, который составил 1 тыс. 830 рублей.
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Напомним, это не первый подобный случай, связанный с мемориалом «Малая земля». Так, в 2015 году на танцовщиц, которые записали видео тверка на фоне комплекса, завели дела о мелком хулиганстве. Руководительнице танцевальной группы назначили 15 суток ареста, она лишилась работы. А в 2019 году парня и девушку, устроивших фотосессию у «Малой земли», приговорили к административному аресту.