В Новороссийске возбудили дело против парня, который сидел без штанов на мемориале «Малая земля» и бросал в него бутылки

В Новороссийске 24 мая арестовали парня и девушку из Воронежа, которые осквернили мемориальный комплекс «Малая земля». Против парня СК возбудил уголовное дело

Вечером 22 мая в соцсетях появилось видео, на котором мужчина сначала сидел голыми ягодицами на мемориальном комплексе «Малая земля», а после бросал в него стеклянные бутылки. Парня снимала на видео его знакомая. Полиция начала проверку по данному факту. Героев видео задержали. Оказалось, что это 20-летний и 21-летняя жители Воронежа. На них составили административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), сообщили 23 мая в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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24 мая в Новороссийске прошло судебное заседание, на котором парень и девушка признали свою вину и раскаялись в содеянном. Свое поведение они объяснили тем, что не знали, что находятся на территории памятника. В итоге молодого человека арестовали на 15 суток, а девушку — на 14 суток, рассказали в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Кроме того, из-за действий мужчины был поврежден верхний слой плит мемориала. СК возбудил против него уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (Уничтожение либо повреждение группой лиц воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений). Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления и собирают доказательства. Расследование лично контролирует и. о. руководителя краевого следственного управления Андрей Масловым, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.