Участников фотосессии у мемориала «Малая земля» в Новороссийске арестовали

Парня и девушку, устроивших фотосессию у мемориала «Малая земля» в Новороссийске, приговорили к административному аресту

«Один из молодых людей получил 10, а девушка двое суток административного ареста. Отбывать наказание молодые люди будут в спецприемнике для административно задержанных. Водитель отделался лишь штрафом», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как писали Юга.ру, группа молодых людей устроила фотосессию у мемориала 28 мая. Случайный очевидец снял происходящее на видео, которое распространили местные паблики и СМИ. На кадрах блондинка в откровенной одежде и с битой в руках позировала на фоне облитого красной краской, имитирующей кровь, автомобиля.

Полиция установила их личности, ими оказались двое мужчин — 35 и 34 лет и девушка 33 лет. На них составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении правил расположения автомобиля на проезжей части.

Все трое принесли публичные извинения и заявили, что в их действиях не было злого умысла.

Напомним, в 2015 году на танцовщиц, записавших видео тверка на фоне «Малой земли», также завели дела о мелком хулиганстве. Руководительнице танцевальной группы назначили 15 суток ареста, также она лишилась работы.