Москалькова пожалуется в прокуратуру на мэра Краснодара из-за его идеи наказывать чиновников, которые не сделали прививку и заболели коронавирусом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 21 июня заявила, что пожалуется в прокуратуру на главу Краснодара Евгения Первышова из-за решения лишать премий непривитых сотрудников

На высказывание Первышова в эфире «Вести FM» отреагировала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она заявила, что обратится в прокуратуру Краснодара для проверки сообщения главы города.

Напомним, 21 июня на еженедельном совещании мэр Краснодара Евгений Первышов пригрозил до конца года лишать премий и надбавок непривитых чиновников, которые заболеют коронавирусом.

«Я считаю, что такое стимулирование прививки — это нечестная игра, нечестная акция», — сказала Москалькова.

По словам Москальковой, сама идея массовой вакцинации правильная, но используемые методы призыва пугают и порождают массовый психоз. Она рассказала о большом количестве жалоб от непривитых россиян — работодатели угрожают им увольнением, лишением отпуска, надбавок и премий.

«Непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку, потому что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям», — объяснила омбудсмен.