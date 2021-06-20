На Кубани 41 из 54 полигонов не соответствуют нормам законодательства

В конце июня власти, экологи и общественники обсудили реализацию мусорной реформы в Краснодарском крае

Напомним, в конце мая «Экологическая вахта по Северному Кавказу» сообщила, что Белореченский мусорный полигон исчерпал лимиты на размещение отходов. Тогда активисты акценировали внимание властей на том, что в случае закрытия полигона, некуда будет свозить мусор из Горячего Ключа, Сочи, а также Апшеронского, Белореченского и Туапсинского районов. Тогда губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил разработать алгоритм действий для выхода из тупика.

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Эта тема стала одной из ключевых на совещании в администрации Краснодарского края 10 июня. Власти рассказали о выборе другого участка площадью 25 гектаров под строительство мусорного полигона. Он находится в Дружненском сельском поселении Белореченского района. Раньше он принадлежал компании «Еврохим», однако срок аренды истёк. Там на глубине 70 сантиметров захоронены отходы от производства — фосфогипс. В ближайший месяц специалисты исследуют территорию, чтобы окончательно решить, возможна ли там стройка полигона, сообщила в конце июня пресс-служба «Экологической вахты по Северному Кавказу».

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Координатор организации Андрей Рудомаха заявил о необходимой смене руководства компании «Крайжилкомресурс», являющейся региональным оператором Белореченской зоны. По его мнению, они саботировали проектирование нового полигона на наиболее удаленном от населенных пунктов участке в Бжедуховском поселении, и не начали строить вторую очередь Белореченского полигона, необходимую для переходного периода. Рудомаха также отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы максимально уменьшить объем твёрдых коммунальных отходов из Сочи. «Необходимо заниматься не только сортировочным комплексом в Хостинском районе, но также подобными комплексами в Лазаревском и Адлере. На транспортировку мусора из Сочи в Белореченск тратится более миллиарда рублей в год. Такое впечатление, что кому-то выгодно сохранять статус-кво, не решая вопрос снижения объема сочинского ТКО, вывозимого в Белореченский район», — рассказал он.

Со строительством ещё одного мусорного полигона не согласна часть местных жителей. Они заявили, что на район и так ложится высокая экологическая и социальная нагрузка. «Кроме полигона, у нас сотни карьеров, есть проблемы с очистными сооружениями. Еще есть завод «Еврохим», с которым мы долго боролись, а теперь рядом с ним хотят поместить еще одну бомбу замедленного действия. Белореченскому району нужна передышка», — отметила жительница Белореченска Мария Краснощёкова. Активисты сообщили, что в регионе срочно нужно строить новые мусорные полигоны. Тем временем, руководитель Южного межрегионального управления Росприроднадзора Роман Молдованов рассказал «Новой газете Кубани», что в четырёх из 11 зон не назначены региональные операторы. Причина в том, что в Абинской, Тихорецкой, Усть-Лабинской и Мостовской зонах нет полигонов, отвечающих нормам законодательства.

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