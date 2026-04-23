Состояние Сергея Галицкого снизилось до 3,1 млрд долларов. Бизнесмен занял 47 место в списке российских богачей Forbes

Галицкий потерял 100 млн долларов за год и опустился с 43 на 47 место в списке Forbes

Всего в список российских миллиардеров вошли 155 человек. Лидером рейтинга стал генеральный директор холдинга «Севергрупп» Алексей Мордашов. Его состояние оценивается в 37 млрд долларов.

23 апреля Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров России. По данным издания, их совокупное состояние выросло до рекордных 696,5 млрд долларов.

На втором месте — президент холдинга «Интеррос» и горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин с состоянием 29,7 млрд долларов. Третью строчку занял председатель общественного совета фонда «Наше будущее» Вагит Алекперов, его капитал составляет 29,5 млрд долларов.

Основатель сети розничной торговли «Магнит», президент и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий расположился на 47 строчке. Состояние бизнесмена оценивается в 3,1 млрд долларов. Это на 100 млн долларов меньше, чем годом ранее. В 2025 году Галицкий занимал 43 место в списке российских миллиардеров.

В мировом рейтинге миллиардеров Forbes Сергей Галицкий занял 1376 место.

Другой уроженец Краснодарского края Олег Дерипаска (основатель промышленной группы «Базовый элемент») занял в списке российских миллиардеров 26 место. Его состояние оценивают в 7,6 млрд долларов.