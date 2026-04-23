Засуха и риск смерчей: лето в Краснодарском крае начнется с погодных аномалий

  • © фото Tulen Travel, unsplash.com
    © фото Tulen Travel, unsplash.com

Глава РАН предупредил о нестабильной погоде на Кубани в начале лета

21 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу Российской академии наук Геннадия Красникова сообщило, что в июне в Краснодаре и Сочи установится комфортная температура. Воздух прогреется до 26–28 °C, а вода в море — до 22–23 °C. 

Однако эксперты предупредили, что если раньше погода была более предсказуемой, то теперь регион ждет борьба стихий. Вместе со зноем на край могут обрушиться шквальные ветры и смерчи, а периоды засухи будут внезапно прерываться тропическими ливнями. 

«Температурные качели» и дожди:

По словам Геннадия Красникова, климат по всей России кардинально изменился и стал резко континентальным вместо умеренного.

«Стало больше тайфунов, стихийных бедствий, связанных с ураганами, штормами, что, в свою очередь, обусловлено потеплением климата. И полоса похолодания в северной части нашей страны уже примерно на 500 километров сдвинулась на север», — рассказал академик.

Эксперт фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин объяснил СМИ, что главная угроза не в самом потеплении, а в нестабильной погоде — месячная норма осадков может вылиться за сутки, сменяясь изнуряющей жарой.

Специалисты отметили, что в связи с этим аграриям Кубани придется экстренно пересматривать сроки посева, графики полива и структуру культур, чтобы сохранить урожайность в условиях засухи.

Ранее Юга.ру писали, что заморозки на Кубани продержатся до конца рабочей недели.

