«Суды — это тяжело и дорого». Жительница Краснодара, у которой муж похитил сына, согласилась оставить ребенка с отцом

21 апреля правозащитный проект «Кавказ без матери» сообщил, что Прикубанский районный суд Краснодара утвердил мировое соглашение между Марией Смелой и ее бывшим мужем Чингисханом Шабазовым. Предметом спора было место проживания их сына.

По условиям документа мальчик остается с отцом на его полном обеспечении. Мать не платит алименты и имеет право видеть ребенка дважды в месяц — во вторую и четвертую субботы с 12:00 до 18:00.

Женщина рассказала, что была вынуждена подписать соглашение. Она сделала все, что могла, но силы были не равны.

«Ребенок меня не узнает, он спрашивает, как меня зовут. Чтобы не наносить ему травму и не разлучать с отцом, я пошла на это. Очень много слез и сил. Суды — это тяжело и дорого», — объяснила Мария.