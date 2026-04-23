«Суды — это тяжело и дорого». Жительница Краснодара, у которой муж похитил сына, согласилась оставить ребенка с отцом
История краснодарки Марии Смелой закончилась мировым соглашением. Узнали подробности
21 апреля правозащитный проект «Кавказ без матери» сообщил, что Прикубанский районный суд Краснодара утвердил мировое соглашение между Марией Смелой и ее бывшим мужем Чингисханом Шабазовым. Предметом спора было место проживания их сына.
По условиям документа мальчик остается с отцом на его полном обеспечении. Мать не платит алименты и имеет право видеть ребенка дважды в месяц — во вторую и четвертую субботы с 12:00 до 18:00.
Женщина рассказала, что была вынуждена подписать соглашение. Она сделала все, что могла, но силы были не равны.
«Ребенок меня не узнает, он спрашивает, как меня зовут. Чтобы не наносить ему травму и не разлучать с отцом, я пошла на это. Очень много слез и сил. Суды — это тяжело и дорого», — объяснила Мария.
«Домашнее насилие стало визитной карточкой»:
Напомним, весной 2024 года Мария Смелая вместе с полуторагодовалым сыном Исой сбежала от мужа, уроженца Чечни, и обратилась к правозащитникам за помощью. Она пожаловалась на домашнее насилие и угрозы со стороны супруга. Они распространялись не только на нее, но и на семью Марии.
Смелую разместили в шелтере в Подмосковье. 9 мая Шабазов похитил женщину и ребенка. 11 мая в пабликах Краснодара появилось сообщение от имени Марии Смелой о том, что с ней и ребенком все хорошо, похищения не было, а в Москву она уехала после небольшой ссоры с мужем. 13 мая женщина записала видеообращение, в котором опровергла сообщения правозащитников о ее похищении из шелтера, где она скрывалась от домашнего насилия.
В конце мая стало известно, что Смелая вновь обратилась к правозащитникам, заявив, что муж насильно забрал у нее сына. Следующие два года Шабазов не позволял Марии видеться с ребенком.
