Росимуществу не удалось отсудить Кипарисовое озеро в Анапе у частной компании

Напомним, 27 января Южное управление Росимущества обратилось в арбитражный суд с требованием вернуть в федеральную собственность Кипарисовое озеро в Анапе. С 2017 года участок, на котором оно находится, принадлежит ООО «Горное озеро». Там находится роща из 32 болотных кипарисов, которые имеют статус памятников природы краевого значения. Компания ограничила доступ к озеру, за это время водоем критически обмелел , и роща болотных кипарисов оказалась на краю гибели.

В начале июня «Новая газета Кубани» сообщила, что Росимуществу не удалось вернуть озеро с кипарисами в Сукко в госсобственность. Журналист Юга.ру 8 июня обратился в «Эковахту», чтобы выяснить, как решение суда может отобразиться на состоянии деревьев в Сукко. Там рассказали, что незаконное образование земельных участков под водными объектами — распространенная проблема для Краснодарского края. Сотрудники «Эковахты» выявляют такие нарушения и обращаются в соответствующие органы для снятия их с учёта.

В феврале «Экологическая Вахта по Северному Кавказу» сообщала, что участок, который незаконно сформировали в кипарисовом озере, относится к землям, предназначенным для сельскохозяйственного использования. Однако земельное законодательство РФ запрещает формировать участки на водных объектах.

«Если бы данный участок в свое время не был незаконно образован, его продажа была бы невозможна. По факту ООО «Горное озеро» арендует участок из земель сельхозназначения, хотя он является частью Кипарисового озера. А значит, юридически компания не несет обязательств по охране уникального водоема в соответствии с Водным кодексом РФ, а минприроды и другие природоохранные ведомства не могут привлечь собственника к ответственности», — рассказала заместитель координатора «Экологической Вахты по Северному Кавказу» Наталья Нестеренко.

Она добавила, что передача водного объекта в федеральную собственность, возможно, помогла бы защитить водоем и добиться расследования его обмеления. Нестеренко отметила, что это может быть связано со строительством вокруг Сукко жилых комплексов и коттеджных поселков. Их ввод в эксплуатацию значительно увеличил добычу воды. По мнению «Эковахты», между обмелением Кипарисового озера и значительно возросшим жилищным строительством может быть прямая взаимосвязь.

По данным «Эковахты», ООО «Горное озеро» — одна из компаний, которая через ООО «Эр-Си-Пи» и ООО «Инвест АГ» принадлежит партнерам олигарха Романа Абрамовича по горно-металлургической компании Evraz Group — бизнесменам Александру Абрамову и Александру Фролову. Они контролируют ряд компаний, реализующих строительные проекты в Анапе. Такие как ЖК «Резиденция «Утриш», ЖК «Holiday House», ЖК «Резиденция Анаполис» и другие. Они застраивают села Сукко и Варваровка за счет освоения бывших земель агрофирмы «Кавказ».