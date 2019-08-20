Застройщику в Анапе не разрешили вырубить деревья и сделать парковку на месте газонов

Застройщик планировал сделать бетонную стоянку на участке, идущем вдоль улицы Утесова. Житель дома на улице Парковой, 64 рассказал об этом главе города Юрию Полякову. По словам анапчанина, жители хотят сохранить газон и деревья. Мэр заверил, что власти планируют максимально сохранять зеленые зоны курорта и участок с насаждениями останется нетронутым. Поляков поручил установить по периметру декоративное ограждение.

Также жители села Сукко попросили власти курорта запретить движение грузовиков по проезду между улицами Мира и Советской. Поляков выразил мнение, что на этом участке нужно установить запрещающие знаки, а для большегрузов сделать альтернативный проезд. Однако глава курорта поручил обсудить этот вопрос с административной комиссией по безопасности дорожного движения.

Кроме того, будет восстановлено дорожное покрытие в поселке Пятихатки на участке улицы Светлой, где ранее провели водопровод. Власти пообещали, что в начале осени дорогу засыпят щебнем.

Жители попросили отремонтировать дорогу и в селе Супсех на улице Северной и сделать там асфальтовое покрытие. Мэр пояснил, что обычно в сельской местности в первую очередь асфальтируют улицы, по которым ходит общественный транспорт, а Северная не попадает этот в список. Однако глава курорта пообещал, что на ближайшем совете общественности рассмотрят вопрос о ремонте улицы.