Росимущество подало в суд на частную компанию, чтобы отсудить у нее Кипарисовое озеро в Анапе

В феврале стало известно, что Росимущество планирует вернуть Кипарисовое озеро под Анапой в федеральную собственность

27 января Южное управление Росимущества обратилось в арбитражный суд с иском о возвращении в федеральную собственность Кипарисового озера. С 2017 года участок, на котором оно находится, принадлежит ООО «Горное озеро». Ведомство просит признать отсутствующим право на территорию у коммерческой структуры, поскольку участок сформирован на водном объекте, а это запрещено законодательством России. Первое слушание по делу пройдет 3 марта.