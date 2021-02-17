Росимущество подало в суд на частную компанию, чтобы отсудить у нее Кипарисовое озеро в Анапе
В феврале стало известно, что Росимущество планирует вернуть Кипарисовое озеро под Анапой в федеральную собственность
27 января Южное управление Росимущества обратилось в арбитражный суд с иском о возвращении в федеральную собственность Кипарисового озера. С 2017 года участок, на котором оно находится, принадлежит ООО «Горное озеро».
Ведомство просит признать отсутствующим право на территорию у коммерческой структуры, поскольку участок сформирован на водном объекте, а это запрещено законодательством России. Первое слушание по делу пройдет 3 марта.
Кипарисовое озеро — искусственный водоем на границе Анапы и Новороссийска. Он находится в щели Байдасарова на временном водотоке — правом притоке реки Сукко. В водоеме расположен памятник природы местного значения, роща болотных кипарисов. По данным отделения Российского географического общества, кипарисовую рощу высадили в пойме реки Вулан в 1940-х годах, чтобы осушить заболоченный участок леса. Сейчас территория озера является особо охраняемой, писало издание «РБК» 16 февраля.
По данным СПАРК, «Горное озеро» связано с миллиардером Александром Абрамовым. Он находится на 21 месте с топ-200 богатейших бизнесменов России в 2020 году.
Как писали Юга.ру, в феврале также стало известно, росимущество планирует отсудить землю под отелем-рестораном «Форт Утриш».