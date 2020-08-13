Кипарисовое озеро в Анапе закрыли для туристов

Краснодарский край

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В Анапе кипарисовое озеро в середине августа из-за засухи оградили лентой

Памятник природы в селе Сукко «Кипарис болотный» пересох из-за сильной засухи летом 2020 года. На памятник выросла рекреационная нагрузка: раньше люди смотрели на озеро с берега, а сейчас они заходят на территорию по пересушенному дну. Это наносит большой вред корневой системе и молодой поросли.

Смотрите на Курортах Юга.ру:

Для сохранения памятника природы территорию его произрастания оградили сигнальной лентой и закрепили на ней информационные листы, сообщили 11 августа в пресс-службе краевого министертсва природных ресурсов.

Жителей и гостей региона попросили соблюдать правила и не наносить урон корням и молодой поросли.

Портаю Юга.ру подготовил материал с инструкцией и картами «Как быстрее всего доехать в Анапу через Краснодар?».

Анапа Достопримечательности Курорты и туризм Памятники Растениеводство Экология

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