В скверах Краснодара с середины марта заработают бесплатные туалеты

В мэрии Краснодара 1 марта обсудили ситуацию с бесплатными туалетами в зеленых зонах города

Глава города Евгений Первышов во время еженедельной планерки в администрации города поинтересовался, удалось ли наладить работу стационарных туалетов в местах массового пребывания людей — парках, скверах и зеленых зонах.

Выяснилось, что в краснодарских парках и скверах размещено 11 автономных туалетных модулей. Все они находятся в управлении МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Документация на их обслуживание размещена на электронной площадке. После окончания торгов 2 марта будет определен подрядчик, который с 15 марта по 31 декабря будет оказывать услуги населению.

Туалетные модули будут работать с 15 марта по 31 октября ежедневно с 8:00 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — ежедневно с 10:00 до 20:00.

Посещение туалетов будет бесплатным для всех категорий граждан, уточнил мэр.