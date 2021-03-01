В скверах Краснодара с середины марта заработают бесплатные туалеты

Краснодарский край

Распечатать

В мэрии Краснодара 1 марта обсудили ситуацию с бесплатными туалетами в зеленых зонах города

Глава города Евгений Первышов во время еженедельной планерки в администрации города поинтересовался, удалось ли наладить работу стационарных туалетов в местах массового пребывания людей — парках, скверах и зеленых зонах.

Выяснилось, что в краснодарских парках и скверах размещено 11 автономных туалетных модулей. Все они находятся в управлении МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Документация на их обслуживание размещена на электронной площадке. После окончания торгов 2 марта будет определен подрядчик, который с 15 марта по 31 декабря будет оказывать услуги населению.

Туалетные модули будут работать с 15 марта по 31 октября ежедневно с 8:00 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — ежедневно с 10:00 до 20:00.

Посещение туалетов будет бесплатным для всех категорий граждан, уточнил мэр.

Читайте также:

«Безусловно, мы в состоянии на сегодняшний день предоставлять эту услугу населению бесплатно, не такая это большая затратная часть. В любом случае, комфорт и отдых гостей и жителей кубанской столицы по данной услуге мы должны обеспечить в течение этого года», — подчеркнул Евгений Первышов.

Также глава города поручил продумать варианты расширения сети муниципальных туалетов.

Где будут работать бесплатные общественные туалеты:

  • в сквере Дружбы народов (улица Орджоникидзе — улица Рашпилевская);
  • на Мариинском бульваре (пересечение улиц Октябрьской и Постовой);
  • в сквере 80-летия образования Краснодарского края (Юбилейный микрорайон);
  • в сквере Казачьей Славы (улица Бершанской — Гоголя);
  • в Субботнем сквере (улица Уральская, 156/1);
  • в Молодежном сквере (улица Сормовская);
  • на прилегающей территории Ботанического сада (улица Красных Партизан);
  • в Фестивальном сквере (Фестивальный микрорайон);
  • в Майском сквере (Фестивальный микрорайон);
  • в сквере Пограничников (улица Мачуги);
  • в Вишняковском сквере (Ставропольская, 49);

Напомним, в ноябре 2020 года портал Юга.ру получил от администрации Краснодара ответ на запрос о работе общественных туалетов. Оказалось, что на тот момент в городе работали только два туалетных модуля — в сквере Дружбы народов и около Ботанического сада. Работа остальных туалетов была приостановлена из-за отсутствия подрядной организации, которая должна обслуживать кабины.

Благоустройство Евгений Первышов ЖКХ Краснодар Парки

Новости

В Геленджике приезжая задушила 99-летнюю пенсионерку подушкой и поясом от халата
В Новороссийске девочка выпала с балкона многоэтажки
В Музыкальном микрорайоне Краснодара поставили водооткачивающую технику из-за постоянных засоров канализации
На Кубани грузовик выехал на встречку и устроил смертельное ДТП
Уроженка Кубани и мать тройняшек вышла в финал музыкального телеконкурса
Художник показал, как могли бы выглядеть микрорайоны Краснодара в человеческом облике

Лента новостей

«Вам лечение не нужно»
Сегодня, 08:00
«Вам лечение не нужно»
Жительнице Кубани отказывают в лекарствах от ВИЧ
«Я просто очень счастлива»
Сегодня, 16:10
«Я просто очень счастлива»
Жительница Кубани выиграла автомобиль
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
26 февраля, 20:12 Партнерский
Тбилисский район подвел итоги пяти лет
Глава района рассказал о благоустройстве и бюджетах

Реклама на портале