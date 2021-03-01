В скверах Краснодара с середины марта заработают бесплатные туалеты
В мэрии Краснодара 1 марта обсудили ситуацию с бесплатными туалетами в зеленых зонах города
Глава города Евгений Первышов во время еженедельной планерки в администрации города поинтересовался, удалось ли наладить работу стационарных туалетов в местах массового пребывания людей — парках, скверах и зеленых зонах.
Выяснилось, что в краснодарских парках и скверах размещено 11 автономных туалетных модулей. Все они находятся в управлении МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Документация на их обслуживание размещена на электронной площадке. После окончания торгов 2 марта будет определен подрядчик, который с 15 марта по 31 декабря будет оказывать услуги населению.
Туалетные модули будут работать с 15 марта по 31 октября ежедневно с 8:00 22:00, а с 1 ноября по 31 декабря — ежедневно с 10:00 до 20:00.
Посещение туалетов будет бесплатным для всех категорий граждан, уточнил мэр.
«Безусловно, мы в состоянии на сегодняшний день предоставлять эту услугу населению бесплатно, не такая это большая затратная часть. В любом случае, комфорт и отдых гостей и жителей кубанской столицы по данной услуге мы должны обеспечить в течение этого года», — подчеркнул Евгений Первышов.
Также глава города поручил продумать варианты расширения сети муниципальных туалетов.
Где будут работать бесплатные общественные туалеты:
- в сквере Дружбы народов (улица Орджоникидзе — улица Рашпилевская);
- на Мариинском бульваре (пересечение улиц Октябрьской и Постовой);
- в сквере 80-летия образования Краснодарского края (Юбилейный микрорайон);
- в сквере Казачьей Славы (улица Бершанской — Гоголя);
- в Субботнем сквере (улица Уральская, 156/1);
- в Молодежном сквере (улица Сормовская);
- на прилегающей территории Ботанического сада (улица Красных Партизан);
- в Фестивальном сквере (Фестивальный микрорайон);
- в Майском сквере (Фестивальный микрорайон);
- в сквере Пограничников (улица Мачуги);
- в Вишняковском сквере (Ставропольская, 49);
Напомним, в ноябре 2020 года портал Юга.ру получил от администрации Краснодара ответ на запрос о работе общественных туалетов. Оказалось, что на тот момент в городе работали только два туалетных модуля — в сквере Дружбы народов и около Ботанического сада. Работа остальных туалетов была приостановлена из-за отсутствия подрядной организации, которая должна обслуживать кабины.