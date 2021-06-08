В Краснодаре открылась выставка «Формула цвета»
В Краснодарском выставочном зале изобразительных искусств 8 июня открылась персональная выставка Татьяны Керман «Формула цвета»
Татьяна Керман — член творческого союза «Товарищества кубанских художников», член Союза художников России и Союза дизайнеров России.
Выставка «Формула цвета» включает более 70 произведений живописи и графики. Основу экспозиции представляют жанровые картины романтического направления. Также Керман уделила особое внимание в своем творчестве изображению цветов. Другая серия картин посвящена абстрактно-концептуальным направлениям. Кроме того, представлены портреты, ряд натюрмортов и морских пейзажей.
«Все ее творчество пропитано любовью к родной Кубани, пронизано солнечными лучами нашего благодатного южного края, отражает в своем радужном колорите его богатую красоту, восхищением образами цветов и людей, которых рождает наша южная Кубанская Земля», — рассказали в пресс-службе выставочного зала.
Выставка «Формула цвета» Татьяны Керман будет работать с 8 по 20 июня по улице Рашпилевской, 32. График работы выставочного зала: вторник — воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник — выходной.
Напомним, сейчас в Краснодаре можно посетить еще несколько выставок. Так, для детей в ТРЦ «OZ Молл» работает интерактивная выставка «Мир кубиков» с экспонатами из Lego. В Музее Фелицына можно увидеть редкие монеты и экзотических насекомых. В выставочном зале представлена оригинальная графика Пикассо. В Краснодарском художественном музее имени Коваленко работает выставка «Русский след» в Гималаях».
В арт-пространстве «Колос» открылась инсталляция Владимира Кандра «ВОЛНА», сделанная из трёх тонн мусора, выброшенного Чёрным морем.