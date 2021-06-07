Краснодарская модель победила в шоу «Ты — топ-модель»

Модель из Краснодара Тина Това 6 июня победила в шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Победительницей проекта на ТНТ «Ты — топ-модель» стала 20-летняя краснодарка Тина Това. Она получила 3 млн рублей и контракт с брендом Philipp Plein. Эфир финала прошел 6 июня на телеканале ТНТ.

Первое место выбирали зрителем путем голосования. Девушка набрала 43,8%.

«Я прошла огромный путь, как и мы все. Это было невероятно! Спасибо всем, кто голосовал и болел за меня!» — написала Тина Това в своем инстаграме.