Краснодарская модель победила в шоу «Ты — топ-модель»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Модель из Краснодара Тина Това 6 июня победила в шоу «Ты — топ-модель» на ТНТ

Победительницей проекта на ТНТ «Ты — топ-модель» стала 20-летняя краснодарка Тина Това. Она получила 3 млн рублей и контракт с брендом Philipp Plein. Эфир финала прошел 6 июня на телеканале ТНТ.

Первое место выбирали зрителем путем голосования. Девушка набрала 43,8%.

«Я прошла огромный путь, как и мы все. Это было невероятно! Спасибо всем, кто голосовал и болел за меня!» — написала Тина Това в своем инстаграме.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, в День защиты детей на Всероссийском фестивале «Большая перемена» школьница из Краснодара Елена Яранова выступила на одной сцене с певицей Манижей, которая представляла Россию на конкурсе «Евровидение-2021». А лицом майского выпуска журнала Cosmopolitan во Франции стала краснодарка Анна Киндалова.

Конкурсы Мода Телевидение

Новости

Из Сочи в Анапу начал ежедневно летать самолет
В кинотеатрах Краснодара и Новороссийска покажут концерт группы Bon Jovi
Власти Краснодара рассказали о новой схеме движения в районе переулка Тополькового
Адвокат и экс-судья Новиков, который рассказывал о коррупции в Краснодарском крае, стал фигурантом дела о взяточничестве
Краснодарская модель победила в шоу «Ты — топ-модель»
В Краснодаре хотят установить насосы под мостом на улице Вишняковой

Лента новостей

Зачем оставаться после спектакля?
4 июня, 13:39
Зачем оставаться после спектакля?
К премьере «Нудистов» в краснодарском «Одном театре»
Вах, как вкусно!
4 июня, 14:10 Партнерский
Вах, как вкусно!
7 фактов о соусе ткемали
Кубанский казачий хоррор
31 мая, 06:16
Кубанский казачий хоррор
Как выглядели бы классические фильмы ужасов, если бы их сняли в Краснодарском крае?

Реклама на портале