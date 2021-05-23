Манижа попала в десятку лучших на «Евровидении-2021»

Вся Россия, В мире

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В субботу 22 мая в Роттердаме прошел финал музыкального конкурса «Евровидение-2021». Россия заняла в нем девятое место

В финале конкурса победила итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Согласно голосованию жюри и зрителей, музыканты получили 524 балла. Таким образом, в 2022 году «Евровидение» проведут в Италии.

Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави, исполнившая шансон Voilà (499 баллов). Также в тройку лучших попала Швейцария. От нее выступал Gjon’s Tears (Джон Мухарремай), спевший на французском Tout l’Univers (432 балла).

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Россию на конкурсе представила певица Манижа. Она исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»), посвященную стереотипам о положении и обязанностях женщины. Перед зрителями певица появилась в ярком костюме, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России.

Во время выступления за спиной Манижи транслировалось видео женщин, которые пели вместе с ней. Среди них — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, журналистка DOXA Алла Гутникова, журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, социальная предпринимательница Гузель Санжапова и другие. Познакомиться со всеми женщинами, участвовавшими в выступлении Манижи, можно в специальном инстаграм-аккаунте.

В финале «Евровидения» Манижа получила 204 балла и заняла девятое место.

Великобритания оказалась на последнем месте, не получив баллов ни от жюри, ни от зрителей, отметил телеканал «360».

Конкурс проходил 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Он должен был состояться еще в 2020 году, однако его перенесли из-за пандемии.

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