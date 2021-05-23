Манижа попала в десятку лучших на «Евровидении-2021»

В субботу 22 мая в Роттердаме прошел финал музыкального конкурса «Евровидение-2021». Россия заняла в нем девятое место

В финале конкурса победила итальянская рок-группа Måneskin с песней Zitti E Buoni. Согласно голосованию жюри и зрителей, музыканты получили 524 балла. Таким образом, в 2022 году «Евровидение» проведут в Италии. Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави, исполнившая шансон Voilà (499 баллов). Также в тройку лучших попала Швейцария. От нее выступал Gjon’s Tears (Джон Мухарремай), спевший на французском Tout l’Univers (432 балла).

Россию на конкурсе представила певица Манижа. Она исполнила песню Russian Woman («Русская женщина»), посвященную стереотипам о положении и обязанностях женщины. Перед зрителями певица появилась в ярком костюме, сшитом из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Во время выступления за спиной Манижи транслировалось видео женщин, которые пели вместе с ней. Среди них — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер, журналистка DOXA Алла Гутникова, журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко, социальная предпринимательница Гузель Санжапова и другие. Познакомиться со всеми женщинами, участвовавшими в выступлении Манижи, можно в специальном инстаграм-аккаунте. В финале «Евровидения» Манижа получила 204 балла и заняла девятое место.

Великобритания оказалась на последнем месте, не получив баллов ни от жюри, ни от зрителей, отметил телеканал «360».